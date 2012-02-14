بهترین زمان ورود به عرصه های هنری دوره نوجوانی است

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا در مقدماتی المپیاد ملی هنر در جمع جوانان هنرستانهای کشور در کرج، بهترین دوران برای ورود به عرصه فرهنگ و هنر را دوره نوجوانی و جوانی دانست و گفت: پیش قراولان عرصه فرهنگ و هنر کار خود را از این زمان آغاز کرده اند و شخصیتشان در این دوران شکل گیری شده است.



وی در مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره آثار تولیدات هنرجویان هنرستانهای هنرهای زیبا افزود: انقلاب اسلامی نیازمند هنرمندان جوان، با ذوق و قریحه است؛ هر چند پیشکسوتان این عرصه قابل احترام هستند اما هنر در جوانان هم رشد کرده و لازم است به پویایی خود دست یابد.



آشنا با اشاره به موفقیت هنرمندان البرز در جشنواره بین المللی فیلم فجر در کشور نیز اظهار داشت: خوشبختانه فیلم فجر نشان داد که می توان به جوانان اعتماد کرد و نتیجه آن را هم به صورت مثبت دریافت کرد.



وی افزود: شب گذشته شاهد موفقیت کارگردان جوان البرزی و دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم فجر بودیم و این حاکی از آن است که می توان به جوانان اعتماد کرد.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز ضمن تاکید بر تولید آثار غنی و منطبق با فرهنگ ایرانی– اسلامی گفت: گاهی اوقات برخی آثار هنری با آنکه زیبا و چشمگیرند اما با مخاطب ارتباط برقرار نمی کنند و این امر مستلزم آن است که کپی از آثار کشورهای غرب از بین برود و بر مبنای فرهنگ بومی خود هنر را به مخاطبان عرضه کنیم؛ اگر این اتفاق بیفتد آن وقت آثاری با مخاطبان ارتباط برقرار خواهد کرد.



آشنا در ادامه به حضور پررنگ جوانان در جشنواره های مختلف فجر نیز اشاره کرد و گفت: جوانان گوی سبقت را از پیشکسوتان ربوده اند؛ و این بدان معنا است که جوانان موفق شده اند بیشترین پیام ها و معانی را در آثار خود به مخاطبان عرضه کنند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در پایان گفت: جشنواره ها محل تبادل افکار و ارائه ایده ها، سوژه ها، آشنایی با توانمندی های جوانان و نوجوانان است و امید می رود در استان تازه تاسیس البرز میزبان خوبی برای نوجوانان و جوانان سراسر کشور باشیم.

