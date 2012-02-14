داوری جشنواره فیلم 100 آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش­عیاری، رسول صدر عاملی، نورالدین زرین کلک، حسام الدین آشنا و فرهاد ورهرام، کار داروی بر روی 133 اثر در بخش رقابتی جشنواره فیلم 100 را آغاز کردند.

مرجان اشرفی زاده دبیر کمیته انتخاب و داوری گفت : 1351اثر در بخش اصلی کمتر از 35 سال به دبیرخانه جشنواره رسیده بود که پس از پنج روز بررسی توسط هیات انتخاب، در نهایت 133 اثر به بخش رقابتی راه یافتند.

"اشرفی زاده" یادآور شد: تمام تلاشمان را کرده­ایم که با دعوت و انتخاب داوران حرفه‌ای با تخصص‌ها، نگاه­ها و سلایق متنوع و متفاوت، امکان قضاوتی نزدیک به عدالت را فراهم کنیم. و در داوری این جشنواره تمام آثار با حوصله و دقت مورد بازبینی و قضاوت قرار می­گیرد.

دبیر کمیته انتخاب و داوری، جشنواره فیلم 100 را جشنواره­ای دوست داشتنی دانست و گفت:جشنواره فیلم 100 ضیافت باشکوهی است که فرصت حضور نزدیک به 2 هزار جوان هنرجو و هنرمند را در کنار یکدیگر فراهم می­کند.

لازم به ذکر است هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های 100 ثانیه‌ای، با شعار سینمای اخلاق، به همت حوزه هنری استان تهران و با مشارکت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، رادیو اینترنتی ایران‌صدا، شبکه سه سیما، شهرداری تهران، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، شبکه ifilm، شبکه جهانی جام جم و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در 4 و 5 اسفند ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.