ویژه برنامه رادیویی انتخابات در قزوین روی آنتن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه استانی صدای مرکز قزوین با ویژه برنامه رادیویی "برگه های سرنوشت" مخاطبان را تا برگزاری انتخابات همراهی می کند.

این ویژه برنامه با هدف زمینه سازی برای برگزاری انتخابات پرشور و گسترده از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش می شود.

ویژه برنامه رادیویی "برگه های سرنوشت" با حضور اساتید دانشگاه تولید می شود که به موضوعاتی همچون نقش احزاب و تشکل ها در مشارکت مردم، نقش رسانه ها در افزایش مشارکت مردم، سابقه انتخایات درایران و تفاوت آن با سایر کشورها، نقش مردم در انتخایات در ابعاد بین المللی، اخلاق انتخاباتی و آسیب ها، باید ها ونبایدها و معیارهای انتخاب می پردازد.

استفاده از بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، گزارش مردمی و موسیقی با کلام از دیگر بخش های این برنامه رادیویی است.

ویژه برنامه رادیویی "برگه های سرنوشت" یک روز در هفته به مدت 30 دقیقه از شبکه استانی صدای مرکز قزوین پخش می شود.

عوامل برنامه تهیه کنندگان: فرشته یارقلی و کوروش دهخدانیا، گویندگان: ناصرلامعی و سید حسید بی نیاز و گزارشگر: فاطمه غیاثوند است.







