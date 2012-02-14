عملیات اجرایی واحدهای مسکن مهر شهر زلزله زده خرو آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسین پور قبل از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد بازسازی این شهر اظهار داشت: واحدهای مسکونی که به خاطر ابراز تمایل مالکان آن بناست در محل های کنونی ابقا و مشمول بهسازی شوند تا پایان سال جاری شناسایی و تعیین تکلیف خواهند شد.

وی از طرح هادی شهر خرو به عنوان مبنا و نقشه راه بازسازی این شهر یاد کرد و افزود: از آنجا که این طرح چند سال پیش تدوین شده نیاز به پاره ای اصلاحات و بازنگری دارد که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره کل مسکن و شهرسازی موظفند پیشنهادات اصلاحی خود را ظرف 10 روز آینده برای بررسی و تصویب نهایی اعلام کنند.

وی با تاکید بر ضرورت مکان یابی برای ساخت واحدهای مسکونی جدید ادامه داد: همچنین این نهادها بایستی زمین های قابل استحصال برای ساخت و سازهای مسکونی را احصا و اعلام کنند.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع در آغاز عملیات بازسازی این شهر گفت: شهرداری خرو بایستی با توجه به تعریف پروژه های مربوط به حوزه ایمن سازی معابر و برآورد ریالی آنها، تا پایان هفته نسبت به تبادل موافقت نامه اقدام کنند.

حسین پور با اشاره به جاذبه های گردشگری و معماری منحصر به فرد شهر خرو تصریح کرد: تمامی اقدامات برنامه ریزی شده برای بازسازی این شهر بایستی با اولویت حفظ نمای شهری تعریف شود.

جلال هاشمی فرماندار نیشابور نیز در این جلسه با اشاره به برخی مشکلات مخابراتی ایجاد شده پس از وقوع زلزله گفت: امیدواریم شرکت مخابرات استان با اتخاذ تدابیری چون تعریف سیستم پشتیبان، از بروز موارد مشابه در هنگام وقوع بلایای طبیعی جلوگیری کند.

وی افزود: امید است اعتبارات مربوط به بازسازی زیرساخت های شهری در راستای هزینه شدن در محل مورد نیاز به صورت شهرستانی به شهر خرو تخصیص داده شود.

فرماندار نیشابور عملی شدن وعده مسئولان مبنی بر اختصاص اعتبارات و تسهیلات به زلزله زدگان شهر خرو را ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد: با تحقق هرچه سریعتر آنها، تسهیلات لازم به واجدان شرایط اختصاص داده شود.