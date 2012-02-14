مردم برای داشتن مجلسی قانون مدار تلاش کنند

مصطفی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتخابات تجلی تمام آرمانهای به حق مردم از نمایندگان انتخابی خود است که باید همه تلاش کنیم به این آرمانها جلوه عمل بپوشانیم.

فرماندار شهرستان جوانرود افزود: با توجه به فرصت باقی مانده به انتخابات مجلس نهم باید سعی کنیم که افراد اصلح راانتخاب وبه مجلس بفرستیم.

عظیمی گفت: این انتخابات فرصتی مغتنم است تا با انتخاب صحیح فرد اصلح همه برای اعتلای آرمان های امام راحل عزیزمان ورهبر فرزانه انقلاب به یکدیگر کمک کنیم.

فرماندار جوانرود تصریح کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و گفته های ایشات راجع به انتخابات پیش رو، همه ما باید سعی کنیم که نکات تاکید شده از جانب ایشان را سرلوحه کار خود قرار داده تا با مشکلات عدیده روبرو نباشیم.

وی تصریح کرد: مردم سعی کنند که حداکثر تلاش خود را در راستای انتخاب فرد اصلح به کار ببرند تا مجلسی قانون مدار در آینده داشته باشیم.

عظیمی در پایان تاکید کرد: تاکنون درحوزه انتخاباتی شهرستان هیچ تخلفی دیده نشده و مشکل خاصی هم دراین مورد گزارش نشده است.