خدمت صادقانه به نظام عبادت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی قبل از ظهر سه شنبه در دیدار استادان و مدیران دانشگاه امام حسین (ع) اظهار داشت: قیام امام خمینی(ره) در شرایطی صورت گرفت که کمونیست در شرق و کاپیتالیسم در غرب بر کشورهای اسلامی مسلط بودند.



وی به رویکرد امام(ره) در خصوص جهانی شدن انقلاب اظهار داشت: وضعیت امروز منطقه حاکی از همین مسئله است و ما باید تمام سعی خود را در صدور بیشتر انقلاب اسلامی ایران به جهان به کار بگیریم.



استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با بیان اینکه برای این انقلاب فداکاری زیادی شده و خون‌های زیادی ریخته شده است ابراز داشت: ما ۱۴ سال برای پیروزی انقلاب فداکاری کردیم و پس آن ۸ سال جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشتیم و با تحمل این همه سختی نباید به راحتی عقب نشینی کنیم.



آیت الله نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود از اسلام به عنوان عالی‌ترین گوهر پروردگار یاد کرد و عزت اسلام را در گرو جهاد دانست.



وی از حاضران خواست: تا با بصیرت و هوشیاری و صبر و استقامت در برابر مشکلات از اسلام ناب دفاع کنند.



این مرجع تقلید خدمت صادقانه در انقلاب اسلامی را عبادت دانست و اظهار داشت: باید خود را برای اسلام فدا و برای رونق و عظمت اسلام، تقویت و حمایت آن بکوشید.



وی با ضروری خواندن مطالعه تاریخ و رفتار سلاطین افزود: سلاطین و پادشاهان ستمگر علاوه بر اینکه خود ظالم بودند راه را برای ظلم و سیطره مستکبران بر قلمرو خود باز می‌کردند.



آیت الله نوری همدانی به انواع حکومت در دنیا اشاره کرد و اظهار داشت: در اسلام حکومت بر مبنای ولایت است و این نوع از حکومت بهترین حکومت شناخته شده در جهان است.