به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی صبح سه شنبه در نشستی خبری در سالن تشریفات فرودگاه شهید صدوقی یزد اظهار داشت: این کاندیداها به مردم معرفی شده اند و معرفی آنها صرفا جنبه مشورتی دارد و مردم در انتخاب کاملا آزادند.

وی با اشاره به شاخص های جبهه پایداری برای معرفی کاندیداهای اصلح افزود: شرط اولیه تعبد به اسلام و تعهد به انقلاب است که البته این شرط در مراحل تایید صلاحیت کاندیداها در نظر گرفته شده اما افراد در این شرط بر اساس عملکرد و سلایق خود سنجیده می‌شوند.

باقری لنکرانی، پاک دستی، پرهیز از اشرافی‌گرایی، روشن بودن مواضع در برابر فتنه 88، مردمداری، پرهیز از نگاه متعصب، حزبی و قبیله‌ای و ... را از شاخص‌های مدنظر جبهه پایداری برای کاندیداها اعلام کرد.

وی با بیان اینکه بر اساس این شاخص‌ها کاندیداهای خود را معرفی می‌کنیم و رتبه‌های افراد در نظرسنجی‌ها اهمیت چندانی ندارد.

باقری لنکرانی یادآور شد: در برخی شهرها نیز افرادی در فهرست جبهه پایداری قرار گرفتند که رتبه‌های جالبی در نظرسنجی‌ها نداشتند.

وی عنوان کرد: تجربیات چند سال گذشته نشان می دهد مردم دقتی بسیار فراتر از نظرسنجی در انتخاب دارند و معتقدند حتی اگر چهره‌ای معروف نباشد اما بتواند به مردم خدمت کند، مورد انتخاب آنهاست و نظیر این تفکر را در انتخابات 84 شاهد بودیم.

باقری لنکرانی تاکید کرد: مبنای انتخابات صرفا نظرسنجی ها نیست زیرا نظرسنجی ها پویایی لازم را ندارند و لازم است در این زمینه کار علمی و دقیق تری انجام شود، چیزی که اکنون در اغلب نظرسنجی ها لحاظ نمی شود.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به علت شکل‌ گیری جبهه پایداری و موضع این جبهه نسبت به جبهه متحد اصولگرایی اظهار داشت: برخی افرادی که روزی در گروه اصولگرا طبقه‌ بندی می‌ شدند، رفتارهایی نزدیک به اصلاح‌ طلبان از خود نشان دادند و بالعکس و در گروه اصولگرایان شاهد بروز تفکراتی متفاوت بودیم به نحوی که در انتخابات سال 84، دکتر لاریجانی، دکتر احمدی ‌نژاد، سردار قالیباف و تعداد دیگری از کاندیداها اصولگرا بودند اما تعاریف و دیدگاه‌ های آنها از اصولگرایی متفاوت بود.

وی تصریح کرد: از همان زمان صداهای مختلفی در هر دو گروه اصولگرا و اصلاح‌ طلب شنیده شد و این روند در طول شش هفت سال گذشته نیز ادامه یافت.

باقری لنکرانی با بیان اینکه جبهه پایداری نیز به دنبال وجود دیدگاه های متفاوت در اصولگرایی شکل گرفت، یادآور شد: با وجود تنوع تفکرات و سلایق، ملاک اصولگرایی در عملکرد افراد بروز و ظهور پیدا می ‌کند و این تفاوت ‌هاست که فضای رقابتی را در انتخابات حاکم می ‌کند.

باقری لنکرانی تاکید کرد: باید قبول کنیم که این تفاوت ‌ها، تفاوت‌ هایی نیست که بخواهد منجر به حذف یکی و جایگزینی دیگری شود بلکه این دو جریان در بطن جامعه وجود دارد و هر کدام برای رفع مشکلات کشور راهکار ارائه می‌دهند و این راهکارها می‌تواند به نوآوری در عرصه‌های مختلف بیانجامد.

وی اظهار داشت: اگر نگاه میان جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری حذفی شد، آنجا محل اشکال است و رقابت‌ها به نزاع کشیده می‌شود.

سخنگوی جبهه پایداری عنوان کرد: در فضای انتخاباتی هم جبهه متحد و هم جبهه پایداری حق دارند سلایق خود را بیان کنند اما این بیان نظرات باید با تاکید بر اصول باشد و رقابت ‌ها را به نزاع نرساند.