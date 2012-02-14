بخش استانی بیست و هفتمین جشنواره موسیقی فجر در البرز آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتمام جشنواره بین المللی فیلم فجر، عصر روز سه شنبه با طنین انداز شدن نوای موسیقی سنتی، بخش استانی جشنواره بین المللی "موسیقی فجر" در البرز آغاز می شود.



گروه موسیقی " هشت بهشت " به سرپرستی "سالار محبوبیان " در سبک سنتی، از ساعت 19 سه شنبه آغازگر این جشنواره خواهد بود.



علاقمندان می توانند در تالار سیروس صابر واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از نوای این موسیقی در افتتاحیه جشنواره بین المللی موسیقی فجر در البرز استفاده کنند.