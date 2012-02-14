  1. استانها
  2. البرز
۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

عصر امروز/

بخش استانی بیست و هفتمین جشنواره موسیقی فجر در البرز آغاز می شود

بخش استانی بیست و هفتمین جشنواره موسیقی فجر در البرز آغاز می شود

کرج - خبرگزاری مهر: عصر امروز طنین موسیقی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فجر با اجرای گروه "هشت بهشت" به سرپرستی سالار محبوبیان برای نخستین بار در البرز به صدا می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتمام جشنواره بین المللی فیلم فجر، عصر روز سه شنبه با طنین انداز شدن نوای موسیقی سنتی، بخش استانی جشنواره بین المللی "موسیقی فجر" در البرز آغاز می شود.

گروه موسیقی " هشت بهشت " به سرپرستی "سالار محبوبیان "  در سبک سنتی، از ساعت 19 سه شنبه آغازگر این جشنواره  خواهد بود.

علاقمندان می توانند در تالار سیروس صابر واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از نوای این موسیقی در افتتاحیه جشنواره بین المللی موسیقی فجر در البرز استفاده کنند.

کد مطلب 1534025

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها