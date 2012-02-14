شور شاهنامه خوانی در جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی ایرانی میراث به سرپرستی آرش قاسمی شب گذشته آغازکننده بخشی از اجراهای جشنواره در سالن اصلی تئاترشهر بود. گر چه در دوره‌های قبل، این سالن نشان داده بود که محل مناسبی برای اجرای گروه‌هایی که از میکروفن و سیستم صدابرداری استفاده می‌کنند نخواهد بود، با این همه، آن تجربیات گذشته باز تکرار شد و در بر همان پاشنه چرخید.

معماری این ساختمان برای اجرای اپرا (همچون تالار وحدت) طراحی شده است. هر چند تغییرات و تعمیرات سال‌های گذشته، خاصیت آکوستیک این سالن را کاهش داده، با این همه نمی‌توان برای رساندن صدای مناسب بر روی میکروفن‌ها و بلندگوها حساب باز کرد. گروه میراث نیز بدون توجه به این موضوع بیشترین بهره را از ظرفیت بلندگوهای کارگذاشته‌شده در این سالن برد تا هنرش را به گوش مخاطبان‌اش فرو کند. جالب آنجا بود که راوی و متن‌خوان این گروه که فقیهه سلطانی از بازیگران سینما بود، از میکروفن استفاده نکرد اما شاهنامه‌خوانی امیر صادقی که صدایی غراتر و بلندتر از سلطانی داشت، همراه با میکروفن بود. در اینجا این سوال پیش می‌آید که آیا گروه‌ها و نوازندگان موسیقی ما بدون میکروفن، اعتمادبه‌نفس کافی برای اجرای کارشان نخواهند داشت؟

اما موسیقی این گروه، به پرشور، احساسی و چندصدایی بود. تنظیم خوبی برای آهنگ‌سازی انجام شده بود. اما انتخاب دستگاه شور برای خواندن شعرهای فردوسی، نتیجه مثبتی به بار نیاورد. شاهنامه لحنی حماسی دارد و محتوا نیز به همین گونه است اما دستگاه شور کمتر امکانی را به موسیقیدان برای هم‌خوان کردن شعر و ردیف می‌دهد. گر چه برخی تجربیات همچون سرود جاویدان «ای ایران» در دستگاه احساس‌گرایانه دشتی (از زیرمجموعه‌های دستگاه شور)، جواب داده است اما لحن شعر مرحوم گل‌گلاب تفاوتی از زمین آسمان دارد با شعر فردوسی و حس و حال آن.

توضیحاتی که فقیهه سلطانی در لابه‌لای قطعات و شاهنامه‌خوانی‌ها و از روی نوشته ارائه می‌کرد، نه تنها جذابیتی نداشت بلکه توضیحات واضحات بود و حوصله تماشاگر را سر می برد.

با همه این اشکالات، برنامه گروه میراث، کاری است قابل تقدیر، چرا که کارش در راستای تعلیم و تربیت از طریق هنر بنا شده است. اما نباید فراموش کنیم که چنین برنامه‌هایی ضمن آنکه نیاز به مشاوره و همراهی بزرگان قوم دارد، باید برای اجرای عمومی متعدد در طول سال نیازمند حمایت است.

در این برنامه برخی از بازیگران مطرح سینما و تئاتر همچون بهزاد فراهانی و گلاب آدینه حضور داشتند.