فصلی ممتاز در افق چشم انداز 1404 گشوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی در بیانیه ای که به مناسبت آغاز پنجمین جشنواره ملی آثار و تولیدات هنرستان های هنرهای زیبای سراسر کشور و توسط سیده زهرا حسینی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد کرج قرائت شد، آورده است:



" تمام حمد و سپاس بی حد، شایسته خدای قادر عزیزی است که همتایی برای او متصور نیست و سلام و صلوات بی پایان حضرتش و فرشتگان و برگزیدگان و صالحین درگاهش بر خاتم رسولان تا امامان معصوم از سلاله ی طاهرینش، خاصه حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا فدا باد.



تجلی فرهنگ در قامت طلایی هنر از دیر باز تا عصر حاضر و در گستره جغرافیای فرهنگی و حافظه ای معرفتی، کهن بوم و بر ما؛ همواره شاهد فراز و فرودها و تجربیات تلخ و شیرین بسیاری بوده است.



در این میان مباحث هنری و موضوعات آموزش هنر نیز در مقیاسی قابل تامل و با دامنه ای فراخ به فراخور جاذبه ی نهفته در ذات هنر از این تجربه و سیر تحولی مستثنی نبوده است. اما آن چه سبب پایداری، دوام و قوام یک فرهنگ، و جوشش و صعود و ظهور و بروز آن و کمال یابی هنر و هنرمند به عنوان سیمایی سمبلیک و نمادین از تعالی یک فرهنگ مطرح بوده است، فارغ از توانایی زایش و باز تولید معرفتی و استمرار بر مفاهیم ارزشی در لایه های بنیادین یک فرهنگ، تاکید بر ارتباط وثیق و پویای اهل هنر و هنرمندان آن بر تداوم و حفظ مسیر حرکتی است که قائل به دریافتی پویا و نو به نو از وجود سرمایه و ودیعه ای خدایی استوار بوده تا هنر نیز طریق فرزانگی را به تزکیه باطنی و ملکات اخلاقی بر پایه فطرت توحیدی انسان پی نهد.



همین سلوک مقدس در همه ساحت های هنری بوده که مدد غنای کتاب فرهنگ این سرزمین، مشحون از تجربیاتی بالنده و پر افتخار محفوظ در سینه ی تاریخی این مردم پا بر جا و مقاوم؛ گواه و شاهدی است بر توش و توان هنرمندانش برای آفرینشی ماندگار و فاخر.



و پویه سامانی چُنین گرانقدر و در کسوت سی و سومین سالگرد انقلابی بی نظیر و در رویت تجربه ای که به بیداری اسلامی و تحول و خیزشی در حیات سیاسی در گوشه کنار جهان انجامیده؛ امری نیست که هنر و آموزش از آن بر کنار باشد.



همین مصداق و پاسداشت این مهم را، با رویکردی برآمده از تلفیق توامان اخلاق و تشویق بر تربیت و پرورش هنرمندانه را وجه همت خود می دانیم و با توجه بر تزکیه دل و جان هنر جویانمان؛ با خرسندی فراوان ، برگزاری پنجمین جشنواره ملی آثار و تولیدان هنرستان های هنرهای زیبای سراسر کشور را که در این نوبت به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز و همت همکاران گرانقدرمان در دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری ممکن گردیده است را به فال نیک گرفته و با سپاسگزاری بر نعمت حضور و تلاش شان و با اتکال فراوان، این امید را از پیشگاه خدای سبحان داریم تا به برکت حضور جوانان و نوجوانان خوش ذوق و پر نشاط نسل کنونی هنرستان های ما و فرصتی که برای بهره مندی از دانش و تجربه اساتید و هنرآموزان متعهدمان فراهم شده، زمینه های امیدواری افزونتر را برای رویش جوانه های هنری در هنرستان ها بتواند ما را به فصلی ممتاز از افق ایران 1404 در همه عرصه های هنری ملحق گرداند. ان شاالله تعالی"