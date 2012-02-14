حکمعلی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمعه هفته جاری، نماینده ولیفقیه در استان، معرفی میشود.
وی افزود: طی حکمی از سوی دفتر مقام معظم رهبری، حجتالاسلام علی خاتمی به عنوان نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان معرفی شده است.
مسئول ستاد نماز جمعه زنجان افزود: حجتالاسلام علی خاتمی، از مؤلفان و مدرسین حوزه و دانشگاه بوده و پیش از این نیز امام جمعه شهریار بوده است.
اسماعیلی ادامه داد: وی فرزند مرحوم حجتالاسلام خاتمی امام جمعه موقت فقید زنجان است.
مسئول ستاد نمازجمعه زنجان افزود: مراسم معارفه نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان، روز جمعه 28 بهمنماه با حضور مسئولان استانی و مردم ولایتمدار استان برگزار خواهد شد.
همچنین فردا جلسه هماهنگی استقبال از نماینده ولی فقیه و امام جمعه جدید زنجان برگزار می شود.
گفتنی است حجت الاسلام محمد تقی واعظی نماینده ولی فقیه و امام جمعه 9 دیماه سالجاری از سمت خود استعفا داد.
