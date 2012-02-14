  1. استانها
  2. خوزستان
۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۳۸

حجت الاسلام تابش:

رقابت سالم شور انتخاباتی را ایجاد می کند

رقابت سالم شور انتخاباتی را ایجاد می کند

ماهشهر - خبرگزاری مهر: امام جمعه بندرامام خمینی(ره) اگر رقابت نامزدهای انتخاباتی سالم و توام با نشاط روحی باشد مردم ناخودآگاه به سوی صندوقهای رای سرازیر می شوند اما اگر عکس این موضوع باشد حالت تنفر را در دلهای مردم ایجاد می کند.

حجت الاسلام محمد تابش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتخابات یک حق عمومی برای مردم یک جامعه است، اظهار کرد: انتخاب کنندگان حق دارند هرکس را که می خواهند و واجد شرایط دینی، اجتماعی و سیاسی باشد انتخاب کنند. مردم باید با هوشیاری و بصیرت کامل پای صندوقهای رای بروند و واجدین شرایط را بر مسند نمایندگی بنشانند.

وی عنوان کرد: تبلیغاتی که انجام می شود باید صادقانه باشد و از هرنوع شایعه پراکنی، اتهام زنی و تعرض به تبلیغات نامزدهای دیگر پرهیزکنند.

حجت الاسلام تابش تصریح کرد: اگر رقابت نامزدهای انتخاباتی سالم و توام با نشاط روحی باشد مردم ناخودآگاه به سوی صندوقهای رای سرازیر می شوند، اما اگر عکس این موضوع باشد حالت تنفر را در دلهای مردم ایجاد می کند.

وی با اشاره به اینکه نماینده مجلس باید یک وکیل فقیه باشد، تصریح کرد: یک وکیل باید مورد اعتماد موکل خود باشد این موضوع است که یکی اصلی ترین ستون وکالت را تشکیل می دهد.

امام جمعه بندر امام خمینی(ره) افزود: یک نماینده باید از ولایت فقیه پاسداری کند، به مسائل دینی پایبند باشد و نیازهای موکل یعنی مردم را از نظر مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تامین کند.

وی گفت: یک نماینده باید متناسب با کاری که به او محول شده است و وظایفی که مردم از او می خواهند به نحو شایسته فعالیت کند.
کد مطلب 1534045

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها