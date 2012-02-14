  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

اقبالی در گفتگو با مهر:

مشکلات مالی عامل اصلی شکست صنعت ساری در مسابقات لیگ است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر ارتباط با رسانه های تیم فوتبال صنعت ساری گفت: مشکلات مالی علت اصلی شکست تیم صنعت ساری در مسابقات لیگ است.

علی رضا اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شناخت مناسبی از تیم صنعت داشته که در صورت اجرای صحیح دستورات تاکتیکی توسط بازیکنان می توانیم میهمان قدرتمند خود را مغلوب کنیم.

وی افزود: مشکلات مالی فراوان تیم عامل اصلی کسب نتایج ضعیف و دور از انتظار تیم در رقابتهای امسال بود که در صورت جذب حامی مالی جدید می توانیم از توانمندی فراوان تیم برای درخشش در این مسابقات استفاده کنیم.

اقبالی بیان داشت: شرایط سختی در جدول رده بندی داریم اما در صورت کسب پیروزی در این مسابقه و با توجه به فاصله اندک با تیم های بالاتر جدول رده بندی ، می توانیم به رده های بالاتر جدول صعود کنیم.

وی افزود: کادر فنی تیم، تیم فوتبال صنعت ساری در پایان هفته هجدهم دسته اول فوتبال کشور با 15 امتیاز در رده چهاردهم و انتهای جدول رده بندی گروه اول این رقابت ا قرار دارد.

صنعت ساری، روز چهارشنبه در ورزشگاه شهدا ساری، میزبان تیم گسترش فولاد تبریز است.

کد مطلب 1534054

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها