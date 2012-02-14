مشکلات مالی عامل اصلی شکست صنعت ساری در مسابقات لیگ است

علی رضا اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شناخت مناسبی از تیم صنعت داشته که در صورت اجرای صحیح دستورات تاکتیکی توسط بازیکنان می توانیم میهمان قدرتمند خود را مغلوب کنیم.

وی افزود: مشکلات مالی فراوان تیم عامل اصلی کسب نتایج ضعیف و دور از انتظار تیم در رقابتهای امسال بود که در صورت جذب حامی مالی جدید می توانیم از توانمندی فراوان تیم برای درخشش در این مسابقات استفاده کنیم.

اقبالی بیان داشت: شرایط سختی در جدول رده بندی داریم اما در صورت کسب پیروزی در این مسابقه و با توجه به فاصله اندک با تیم های بالاتر جدول رده بندی ، می توانیم به رده های بالاتر جدول صعود کنیم.

وی افزود: کادر فنی تیم، تیم فوتبال صنعت ساری در پایان هفته هجدهم دسته اول فوتبال کشور با 15 امتیاز در رده چهاردهم و انتهای جدول رده بندی گروه اول این رقابت ا قرار دارد.

صنعت ساری، روز چهارشنبه در ورزشگاه شهدا ساری، میزبان تیم گسترش فولاد تبریز است.