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۱۱ بهمن ۱۳۸۳، ۲۰:۱۹

عضو ارشد مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق درگفتگو با خبرنگار اعزامي "مهر" : (14)

بزرگترين خطري كه ملت عراق را تهديد مي كند امكان تقلب در اعلام نتايج انتخابات است

سيد عمار حكيم عضو ارشد مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در گفتگو ي اختصاصي با خبرنگار مهر گفت : بزرگترين خطري كه اكنون ملت عراق را تهديد مي كند دست بردن در نتايج انتخابات وتقلب در آن است .

سيد عمارحكيم عضو ارشد مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق امروزپس از پايان راي گيري درعراق در گفتگوبا خبرنگار اعزامي  مهرگفت انتخابات عراق را خطر تقلب تهديد مي كند.

وي دراين گفتگو اعلام كرد بزرگترين خطري كه اكنون ملت عراق را در جريان انتخابات تهديد مي كند امكان تغييردر نتايج شمارش آراي صندوق ها است.

به گفته حكيم براساس نظر سنجي هايي كه گروه هاي بي طرف آنرا از راي دهندگان پس خروج از حوزه هاي راي گيري انجام داده اند نشان مي دهد كه ائتلاف عراق يكپارچه بيشترين آراي مردم عراق  را به خود اختصاص خواهد داد اما ما بيم آن داريم كه نتايج انتخابات امروز عراق به شكل ديگري خوانده واعلام شود.

 

کد مطلب 153406

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