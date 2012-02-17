به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در نست خبری قبل از دیدار برابر الاتفاق که امروز جمعه در محل سازمان لیگ برگزار شد ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: استقلال روز شنبه با نام ایران به میدان می رود و از همه علاقمندان به فوتبال درخواست داریم فارغ از رنگ ها به تشویق نماینده ایران بپردازند تا بتوانیم به مرحله بعد صعود کنیم.

وی شرایط استقلال را مطلوب توصیف کرد و افزود: خوشبختانه بعد از دیدار با ذوب آهن سازمان لیگ برتر مساعدت کرد و دیدار ما با ملوان را به فروردین ماه موکول کرد تا بتوانیم از این فرصت برای ریکاوری بهتر بازیکنان استفاده کنیم. در حال حاضر شرایط خوبی داریم و با شناخت کامل از الاتفاق به مصاف این تیم می رویم و امیدوارم بتوانیم پیروز شویم. تیم ما به بلوغ تاکتیکی رسیده و آماده دیدار با حریف است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد آخرین وضعیت مصدومان این تیم گفت: آندرانیک تیموریان و میلاد میداودی به این بازی نخواهند رسید. وضعیت فریدون زندی هنوز مشخص نشده و مجتبی جباری هم چند روزی است که با تیم تمرین می کند و امیدواریم بتوانیم از وی در این دیدار استفاده کنیم.

مظلومی از الاتفاق به عنوان یک تیم خوب و قدرتمند یاد کرد و افزود: ما فیلم برخی بازیهای این تیم را تماشا کرده ایم و نکات لازم را به بازیکنانمان منتقل کرده ایم تا آنها نسبت به بازی حریف شناخت کافی داشته باشند. با این حال می دانیم که االاتفاق با تفکرات خاص تیم های عربی به تهران آمده و قصد دارد با بازی دفاعی نتیجه را به سود خود برگرداند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد نیامدن برانکو ایوانکوویچ همتایش در تیم الاتفاق گفت: به هر حال دوست داشتیم ایشان را در ایران ببینیم چرا که او برای فوتبال ایران خیلی زحمت کشیده است. متاسفانه در روزهای گذشته برخی رسانه ها به حمایت از برانکو پرداخته اند و برای ما حاشیه سازی کرده اند. امیدوارم بتوانیم روز شنبه با ارائه یک بازی خوب این تیم را شکست دهیم.

پرویز مظلومی در مورد مطرح شدن نام پنج بازیکن دوپینگی و موادی که آنها مصرف کرده اند گفت: اگر قرار بر این باشد که پودر استفاده شده سال گذشته را ملاک قرار دهیم الان باید همه بازیکنان فوتبال ایران دوپینگی باشند. آن مواد در سال 2011 ممنوع نبود اما در سال 2012 جزو مواد ممنوعه اعلام شده است که باعث دوپینگی شدن چند بازیکن شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دیدار فوتبال ایران و عربستان همیشه پاک بوده و البته حساسیت خاص خودش را هم داشته است. امیدوارم روز شنبه با حمایت هواداران بتوانیم در این دیدار به پیروزی برسیم و راهی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا شویم.

دیدار تیم‌های استقلال ایران و الاتفاق عربستان در چارچوب مرحله دوم پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا روز شنبه 29 بهمن در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. برنده این بازی جواز حضور در گروه A مسابقات را بدست می‌آورد و در کنار تیم‌های نسف قارشی ازبکستان، الجزیره امارات و الریان قطر قرار می‌گیرد.