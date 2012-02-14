قانونمداری و وظیفه شناسی از خصوصیات بازرسان انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد ظهر سه شنبه در جلسه آموزشی ویژه بازرسان و سربازرسان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان دماوند افزود: بازرسان با تعهد و ایمان خود، زمینه اجرای قانون در انتخابات را فراهم خواهند کرد، چراکه آنان چشم بینا و گوش شنوای مجموعه هستند.
وی عنوان کرد: قانونمداری و وظیفه شناسی دو رکن مهم یک بازرس است که بازرسان باید با شناخت وظایف خود و سایر اعضای شعبه اخذ رأی از اجرای صحیح قانون، مراقبت به عمل آورد.
نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند افزود: امانتداری از خصلتهای یک فرد مؤمن است که بازرسان باید از امانتی که نظام مقدس جمهوری اسلامی به آنها سپرده و اعتمادی که به شما شده، به خوبی مراقبت و این امانت را به خوبی حفظ کنند.
هیچ عملی نمی تواند بر روحیه مردم اثر منفی بگذارد
وی با اشاره به حضور گسترده و دشمنشکن مردم در راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: با این حضور همه نقشههای دشمن نقش بر آب و ثابت شد که هیچ عمل و اقدامی نمی تواند بر روحیه انقلابی مردم اثر منفی بگذارد و آنها پرصلابتتر از گذشته در خط حفظ ارزشها ایستادهاند.
این مسئول با اشاره به فتنه بعد از انتخابات سال 88 ادامه داد: در این سال دشمن از هر طریقی به دنبال زدن ضربهای به نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد کند و بهترین راه را انتخابات ارزیابی کرد.
وی گفت: دشمن با راهاندازی حرکتی شبیه انقلاب مخملی سعی داشت نظام را وارد چالش کند که به لطف خداوند، تمسک به احکام الهی و تبعیت مردم از مقام معظم رهبری این نقشه شوم نقش برآب و چشم فتنه در نهم دی کور شد.
قاسمی فرزاد اضافه کرد: در انتخابات پیش رو نیز دشمن از پا ننشسته و با هدف ایجاد دلسردی و ناامیدی در مردم به عرصه آمده است.
وی یادآور شد: دشمن در این راستا با برنامههایی همچون تشدید تحریم، جنگ روانی، اختلال در زمینه اقتصادی و ایجاد نارضایتی، کاهش حضور مردم در صحنه انتخابات را دنبال میکند.
فرماندار دماوند با اشاره به اینکه در همه دورههای انتخاباتی شاهد حضور حماسی مردم در پای صندوقهای رأی بودهایم، افزود: وظیفه همه ما شرکت پرشور و حماسی در این انتخابات است تا نقشه شوم دشمنان را نقش بر آب سازیم.
وی بیان کرد: نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همانند 29 انتخاباتی که در سالهای قبل در کشور برگزار شده، با حضور گسترده مردم برگزار می شود.
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