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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

قاسمی فرزاد:

قانونمداری و وظیفه شناسی از خصوصیات بازرسان انتخابات است

قانونمداری و وظیفه شناسی از خصوصیات بازرسان انتخابات است

دماوند – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دماوند گفت: قانونمداری و وظیفه شناسی از خصوصیات بازرسان انتخابات است و آنها باید با پایبندی به قانون از ایجاد هرگونه تخلف در انتخابات جلوگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد ظهر سه شنبه در جلسه آموزشی ویژه بازرسان و سربازرسان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان دماوند افزود: بازرسان با تعهد و ایمان خود، زمینه اجرای قانون در انتخابات را فراهم خواهند کرد، چراکه آنان چشم بینا و گوش شنوای مجموعه هستند.

وی عنوان کرد: قانون‏مداری و وظیفه شناسی دو رکن مهم یک بازرس است که بازرسان باید با شناخت وظایف خود و سایر اعضای شعبه اخذ رأی از اجرای صحیح قانون، مراقبت به عمل آورد.

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند افزود: امانتداری از خصلتهای یک فرد مؤمن است که بازرسان باید از امانتی که نظام مقدس جمهوری اسلامی به آنها سپرده و اعتمادی که به شما شده، به خوبی مراقبت و این امانت را به خوبی حفظ کنند.

هیچ عملی نمی تواند بر روحیه مردم اثر منفی بگذارد

وی با اشاره به حضور گسترده و دشمن‏شکن مردم در راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: با این حضور همه نقشه‏های دشمن نقش بر آب و ثابت شد که هیچ عمل و اقدامی نمی تواند بر روحیه انقلابی مردم اثر منفی بگذارد و آنها پرصلابت‏تر از گذشته در خط حفظ ارزش‏ها ایستاده‏اند.

این مسئول با اشاره به فتنه بعد از انتخابات سال 88 ادامه داد: در این سال دشمن از هر طریقی به دنبال زدن ضربه‏ای به نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد کند و بهترین راه را انتخابات ارزیابی کرد.

وی گفت: دشمن با راه‏اندازی حرکتی شبیه انقلاب مخملی سعی داشت نظام را وارد چالش کند که به لطف خداوند، تمسک به احکام الهی و تبعیت مردم از مقام معظم رهبری این نقشه شوم نقش برآب و چشم فتنه در نهم دی کور شد.

قاسمی فرزاد اضافه کرد: در انتخابات پیش‏ رو نیز دشمن از پا ننشسته و با هدف ایجاد دلسردی و ناامیدی در مردم به عرصه آمده است.

وی یادآور شد: دشمن در این راستا با برنامه‏هایی همچون تشدید تحریم، جنگ روانی، اختلال در زمینه اقتصادی و ایجاد نارضایتی، کاهش حضور مردم در صحنه انتخابات را دنبال می‏کند.

فرماندار دماوند با اشاره به اینکه در همه دوره‏های انتخاباتی شاهد حضور حماسی مردم در پای صندوقهای رأی بوده‏ایم، افزود: وظیفه همه ما شرکت پرشور و حماسی در این انتخابات است تا نقشه شوم دشمنان را نقش بر آب سازیم.

وی بیان کرد: نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همانند 29 انتخاباتی که در سالهای قبل در کشور برگزار شده، با حضور گسترده مردم برگزار می شود.

کد مطلب 1534088

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