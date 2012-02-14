به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسی پور در جلسه بررسی احداث نمایشگاه دائمی استان قم در سخنانی اظهار داشت: برپایی نمایشگاه ها در رشد و توسعه اقتصادی، شکوفایی صادرات و توانمندسازی واحدهای تولیدی استان نقش بسزایی ایفا می نماید.



وی با بیان اینکه ایجاد نمایشگاه دائمی در استان قم از مطالبات جدی بوده و دارای اهمیت و تاثیرگذاری مضاعفی است، از روند پیشرفت امور مربوط به احداث نمایشگاه اظهار نارضایتی نمود و افزود: قصور و کوتاهی در این مورد از هیچکس پذیرفتنی نیست.



استاندار قم بر ضرورت برنامه ریزی جدی برای ساخت مجموعه نمایشگاهی با وجود همه امکانات در شهر قم تاکید کرد و گفت: استان قم به دلیل قرار گرفتن در مجاورت تهران و بهره مندی از زیرساخت ها و ظرفیت های لازم، به خوبی می تواند از وجود این مجموعه در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی و اشتغالزایی استفاده نماید.



وی همچنین تصریح کرد: مجموعه نمایشگاهی استان قم در درجه اول باید نیازهای نمایشگاهی استان در زمینه های گوناگون صنعتی، خدماتی، علمی، اقتصادی و فرهنگی را مرتفع نموده و سپس میزبان نمایشگاه های ملی در عرصه های مختلف باشد.



حجت الاسلام موسی پور با اشاره به توجیه سرمایه گذاری و جذابیت بالای احداث مجموعه نمایشگاهی در استان قم خاطرنشان کرد: طرح ساخت این مجموعه و عملیات اجرایی آن در فازهای مختلف باید هرچه سریعتر آغاز و برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراخوان شود.



اعتماد مردم بزرگترین سرمایه نظام اسلامی است



استاندار قم همچنین در دیدار مدیرکل بازرسی نهاد ریاست جمهوری در سخنانی اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی متکی به مردم بوده و اعتماد مردم بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه نظام اسلامی است.



وی مردمی بودن و تلاش برای حل مشکلات مردم و جامعه را از مهمترین شاخصه های دولت نهم و دهم عنوان کرد و گفت: شکل گرفتن دولت در میان آحاد جامعه و ارتباط مستحکم میان مردم و دولت از ویژگی های نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی است.



حجت الاسلام موسی پور بر ضرورت تقویت ارتباط مردم و مسئولان در جهت تقویت پایه های اقتدار نظام و ایمن کردن کشور از آسیب‌ها و تهدیدات تاکید کرد و گفت: هر اقدامی که در مسیر کمک رسانی به محرومان و رفع مشکلات مردم و جامعه صورت می‌پذیرد‌، از جایگاهی ارزشمند برخوردار بوده و نوعی عبادت بشمار می آید.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ایجاد دفتر ارتباطات مردمی، اقدامی موثر در راستای اهدای متعالی دولت خدمتگزار برای رفع نیازهای مردم است خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین نیازها و درخواست های مردمی، دریافت کمک هزینه های درمانی است که باید به دقت مورد توجه قرار بگیرد.



استاندار قم گفت: خانواده هایی که از بنیه مالی چندان مناسبی برخوردار نیستند، در مواجهه با بیماری ها با مشکلات بسیاری روبرو بوده و گاه زندگی آنها تحت تاثیر قرار می گیرد.



وی با بیان اینکه استان قم در این خصوص از نیازهای جدی برخوردار است، خواستار اختصاص اعتبارات ویژه از سوی مسوولان امر برای این خطه مقدس شد و گفت: طراحی و راه اندازی سامانه ویژه برای دریافت اطلاعات بیماران نیازمند و تخصیص کمک هزینه های درمانی به محرومان جامعه، کار بسیار مقدسی است که باید با همت و تلاش مسوولان پیگیری شود.



در این نشست همچنین مقیمی، مدیرکل بازرسی نهاد ریاست جمهوری گزارشی از روند ارائه خدمات به نیازمندان و محرومان جامعه و رسیدگی به درخواست های مردمی ارایه و بر ضرورت واقعی سازی نیازها و تخصیص اعتبارت به افراد نیازمند تاکید کرد.

