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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

"کوین پرینس بوآتنگ":

آرسنالی ها یک روز خیلی خوبند و یک روز خیلی بد

آرسنالی ها یک روز خیلی خوبند و یک روز خیلی بد

مهاجم تیم فوتبال میلان در آستانه دیدار این تیم با آرسنال در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا گفت واهمه‌ای از حریف انگلیسی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میلان چهارشنبه شب در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه سن سیرو میزبان توپچی‌های لندن است.

بوآتنگ در گفتگو با "سان" در خصوص این دیدار اظهار داشت: من از آرسنال نمی‌ترسم. مشکل آرسنالی‌ها این است که یک روز فوتبال فوق العاده‌ای بازی می‌کنند و یک روز بسیار بد. در مجموع باید بگویم که آنها بالا و پایین زیادی دارند. آرسنالی‌ها یا فوق العاده بازی می‌کنند و یا اصلا نمی‌دانند دارند چکار می‌کنند.

وی افزود: آرسنالی‌ها بی تجربه هستند. آنها نمی‌دانند چطور باید جام را ببرند و برای همین است که همواره نزدیک می‌شوند اما نمی‌توانند جام را ببرند. بازیکنان این تیم، جوان و تشنه موفقیت هستند اما نمی‌دانند چطور به هدف بزنند. بدون تجربه، بردن جام مشکل است. ما در میلان تا دل‌تان بخواهد تجربه داریم و این چیزی است که در اینگونه مواقع مورد نیاز است.

کد مطلب 1534106

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