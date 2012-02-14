نمایشگاه عکس های برگزیده سال 2011 / ابراهیم نوروزی برنده جایزه مطبوعاتی

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه دوره ای به مدت دو هفته از دهم بهمن ماه در مرکز همایش های شهر کوالالامپور برگزار شده بود و در آن عکس های برگزیده در حوزه هایی هم چون طبیعت، ورزش، زندگی روزمره و مسائل دنیای معاصر به نمایش درآمدند.

بر اساس این گزارش ، شهر مالاکا در جنوب مالزی میزبان بعدی این نمایشگاه خواهد بود.

جایزه برگزیده سال 2011 این مسابقه متعلق به پرتره "بی بی عایشه"، دختر افغانی است که بینی وی به دلیل فرار از خانه توسط خانواده همسرش بریده شده بود.

شایان ذکر است که مجموعه عکس های ابراهیم نوروزی عکاس ایرانی نیز برنده جایزه دوم مسابقه مطبوعاتی ورلد پرس فوتو در سال 2011 شده است.

بنیاد ورلد پرس فوتو که در کشور هلند مستقر است، به منظور ترویج عکاسی خبری، در ماه فوریه هر سال جوایزی را به عکس های برگزیده سال پیش از آن اعطا می کند.