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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

درکوالالامپور برگزار شد؛

نمایشگاه عکس های برگزیده سال 2011 / ابراهیم نوروزی برنده جایزه مطبوعاتی

نمایشگاه عکس های برگزیده سال 2011 / ابراهیم نوروزی برنده جایزه مطبوعاتی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : نمایشگاه عکس های برگزیده سال 2011 مسابقه جهانی عکاسی خبری "ورلد پرس فوتو" به کار خود در شهر کوالالامپور پایتخت مالزی پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه دوره ای به مدت دو هفته از دهم بهمن ماه در مرکز همایش های شهر کوالالامپور برگزار شده بود و در آن عکس های برگزیده در حوزه هایی هم چون طبیعت، ورزش، زندگی روزمره و مسائل دنیای معاصر به نمایش درآمدند.

بر اساس این گزارش ، شهر مالاکا در جنوب مالزی میزبان بعدی این نمایشگاه خواهد بود.

جایزه برگزیده سال 2011 این مسابقه متعلق به پرتره "بی بی عایشه"، دختر افغانی است که بینی وی به دلیل فرار از خانه توسط خانواده همسرش بریده شده بود.

شایان ذکر است که مجموعه عکس های ابراهیم نوروزی عکاس ایرانی نیز برنده جایزه دوم مسابقه مطبوعاتی ورلد پرس فوتو در سال 2011 شده است.

بنیاد ورلد پرس فوتو که در کشور هلند مستقر است، به منظور ترویج عکاسی خبری، در ماه فوریه هر سال جوایزی را به عکس های برگزیده سال پیش از آن اعطا می کند.

کد مطلب 1534116

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