«مرغ هوا» را برای جشنواره داستان انقلاب ننوشتم

عزت‌الله الوندی از برگزیدگان چهارمین جشنواره داستان انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کاری که من نوشته‌ام برای جشنواره نبود. رمانی بود برای ارائه به نوجوانان؛ و از آنجایی که برای مخاطبانم احترام خاصی قائل هستم، طبیعتا کاری را می‌نویسم که شایسته مخاطبانم باشد، یعنی کاری که هم مورد نظر خودم باشد و هم اینکه مخاطبم را جذب کند. قصد دارم این داستان را تبدیل به یک تریلوژی و سه‌گانه کنم و قسمت‌های بعدی آن را بنویسم.

وی ادامه داد: بعد از اتمام «مرغ هوا» آن را به چند نفر از نوجوانان دادم تا بخوانند. آن‌ها بعد از خواندن، از کاراستقبال کردند و آن را جذاب دانستند. از این نظر خودم را به عنوان یک نویسنده در رده‌ای می‌بینم که کارش قابل قبول است. حالا این که ممتاز باشد، برگزیده باشد و... نه! از این لحاظ نمی‌توانم ادعایی داشته باشم. ولی از این نظر که رمان من کاری بوده که توانسته مخاطب را جذب کند و به مخاطب اطلاعات بدهد و در عین حال داستان خوب و روان و سرراستی به مخاطب انتقال بدهد، موفق بوده است.

الوندی اظهار داشت: رمان «مرغ هوا» داستان دو پسر عمو به نام‌های ناصر و منصور است که در ابتدای داستان باهم رقیب‌اند، ولی با رسیدن نامه‌ای به آن‌ها ناخواسته وارد جریان مبارزه با شاه می‌شوند و وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، کارهایی انجام می‌دهند که بزرگترها را شگفت زده می‌کنند.

عزت‌الله الوندی با رمان «مرغ هوا» در چهارمین جشنواره داستان انقلاب که دیروز اختتامیه آن در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد، توانست عنوان اثر برتر بخش نوجوان را از آن خود کند و جایزه 70 میلیون ریالی را به خانه ببرد.

