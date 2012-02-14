طرح جامع شهر کرج به تصویب شورای عالی شهرسازی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده ظهر سه شنبه در نشست شورای عالی شهرسازی کشور که به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت: پس از پیگیریهای مستمری که در طول چند سال اخیر توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری کرج انجام شد باید این نوید را به شهروندان کلانشهر کرج اعلام کنم که طرح جامع شهر به ثمر نشست.

وی گفت: امید می رود با اجرایی شدن طرح جامع شهر کرج به افق هایی که برای کلانشهر کرج پیش بینی شده رسیده و با این طرح بسیاری از مشکلات پیش روی شهر کرج به حداقل برسد.



وی با اشاره به اینکه این طرح بسیاری از مشکلات از جمله مسایل ترافیکی را کاهش خواهد داد،گفت: بعنوان نمونه ایجاد بزرگراه جنوبی شهر کرج به طول 27 کیلومتر که از مسیر شهید همت شروع و از میانه فردیس و محلات آن عبور می کند می تواند تحول مطلوبی را در کاهش ترافیک ایجاد کند .



آقازاده اضافه کرد: احداث این بزرگراه بیش از 300میلیارد تومان و تملکات واقع در طرح بیش از 300میلیارد تومان هزینه دارد با توافقی که شهرداری با وزارت راه و شهرسازی انجام داده مقرر شد شهرداری کرج تملکات این طرح و وزارت راه عملیات اجرایی آن را انجام دهد.



شهردار کلانشهر کرج گفت: طبق برنامه ریزیهای انجام شده احداث این بزرگراه درسال 91 در دستور کار مسئولان ذیربط قرار گرفته است .



وی گفت: بزرگراه شمالی در طرح جامع شهر کرج پیشنهاد شده و با حمایتهای ویژه فرهادی استاندار البرز مطالعات آن از سال آینده آغاز می شود.



وی اظهارداشت: احداث بزرگراه های جنوبی و شمالی کلانشهر کرج بسیاری از مشکلات را کاهش خواهد داد.



4 مرکز خانه سلامت در کرج به بهره برداری رسید



مسئول خانه سلامت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج گفت: همزمان با دهه مبارک فجر چهار خانه سلامت در کرج به بهره برداری رسید.



حسن صائمی اظهار داشت: از اقدامات مهم خانه سلامت در دهه مبارک فجر ویزیت عمومی تست سلامت در برخی از خانه های سلامت به صورت رایگان برای شهروندان بوده است.



وی افزود: از آنجا که برخورداری از زندگی سالم، مولد و هدفمند حقوق همگان است، این مدیریت مصمم شد تا در ایام الله دهه فجر اقدام به افتتاح و بهره برداری از چهار خانه سلامت در کرج کند.



وی گفت: روز شنبه 29 بهمن ماه سال جاری ساعت 9 الی 12 ظهر ارائه خدمات رایگان پزشکی در مسجد حجت عظیمیه واقع در چهارراه عظیمیه بین میدان استقلال و میدان اسبی، برای شهروندان کرجی انجام می شود.



محاسبه و صدور چهار هزار فیش عوارض کسبی در منطقه 3 کرج



مسئول اصناف منطقه 3 شهرداری کرج گفت: در سال جاری چهار هزار و 800 فیش عوارض کسبی و صنفی تا دی ماه سال جاری در منطقه 3 صادر شده است.



تیمور زندی افزود: اصناف شاغل هر یک از مناطق مدیریت شهری باید سالانه نسبت به پرداخت عوارض صنفی خود به شهرداری اقدام و جهت انجام آن به واحد اصناف منطقه مراجعه و فیش دریافت کنند یا در صورت دریافت فیش عوارض از مامورین توزیع فیش به شهرداری مراجعه کنند.



وی اضافه کرد: همچنین در سال جاری حدود دو هزار و 500 برگه اخطاریه نیز برای اصنافی که دارای بدهی به شهرداری هستند، صادر شده است.



وی اظهار داشت: دریافت عوارض از مهمترین منابع تامین مالی شهرداری به منظور اجرای طرحهای مختلف عمرانی، زیرساختی و خدماتی در سطح شهر است که در این راستا اصناف از جمله مجموعه های مهم شکل دهنده منبع مالی مستمر شهرداری محسوب می شود.



بهسازی پارک مادر در دستور کار منطقه 1 شهرداری کرج



مدیر منطقه 1 شهرداری کرج از اجرای عملیات بهسازی پارک مادر در این منطقه خبر داد و گفت: برای اجرای پروژه مذکور در سال جاری 500 میلیون تومان اعتبار نیاز است.



حسین شریف کاظمی اظهار داشت: طبق برنامه ریزی مقرر شد که پروژه بهسازی پارک مادر این منطقه در 2 فاز طی سال جاری و سال آینده اجرا شود.



وی افزود: برای اجرای فاز اول این پروژه 500 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است که پس از انجام مطالعات لازم از سوی دفتر فنی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج، عملیات اجرایی آن آغاز می شود.



وی اظهار داشت: همچنین برای اجرای فاز دوم بهسازی پارک مادر نیز اعتباری بالغ بر یک میلیارد تمان نیاز است که در سال آینده انجام خواهد شد.



شریف کاظمی ادامه داد: با توجه به اینکه این پارک شرایط لازم را برای اقامت مسافران محور کرج – چالوس دارد، مقرر شده است که آلاچیقهای اقامتی در این پارک احداث شود.



ثبت نام 170 نفر متقاضی تاکسی روآ در طرح توسعه ناوگان تاکسیرانی



مدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی کرج از ثبت نام 170 نفر متقاضی تاکسی روآ در طرح توسعه ناوگان تاکسیرانی کرج خبرداد.



کریم افشار اظهار داشت: سهمیه کلی ناوگان تاکسیرانی کرج در طرح توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با محوریت تاکسی 500 دستگاه می باشد.



وی افزود: از این تعداد تا کنون 170 نفر با ثبت نام در طرح توسعه ناوگان تاکسیرانی، متقاضی واگذاری تاکسی مدل روآ شده اند.



افشار در خصوص شرایط واگذاری خودروهای طرح توسعه اظهارداشت: خودروهای مذکور با شرایط نقد و اقساط به متقاضیان واگذار می شود.



زمین ورزشی انوشیروان با مشارکت بخش خصوصی احداث می شود



مدیر حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری کرج گفت: در صورت جذب مشارکت بخش خصوصی، زمین ورزشی انوشیروان در کرج احداث می شود.



سید محمد جواد حسینی با تاکید بر جذب سرمایه های بخش خصوصی اظهار داشت: این مهم نقش بسزایی در پیشبرد طرح های عمرانی در زمینه های مختلف رفاهی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی ایفا می کند.



وی شهرداری را آماده جذب سرمایه های بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: پروژه های متعددی در شهرداری و در زمینه های مختلف طراحی و برنامه ریزی شده است که با ورود بخش خصوصی مهیای اجرا می شود.



وی در خصوص پروژه ورزشی " انوشیروان " گفت: این پروژه در زمینی به مساحت 840 متر مربع و با در نظر گرفتن بخش های مختلف ورزشی و تفریحی طراحی شده است.



حسینی محدوده اجرای طرح را منطقه مهرویلا ذکر و اضافه کرد: این زمین در خیابان انوشیروان بر خیابان 18 متری مهرویلا واقع شده است.



ثبت نام تورهای یک روزه البرز شناسی در فرهنگسرای شاهد



مدیر فرهنگسرای تخصصی فن آوری اطلاعات شاهد از ثبت نام تورهای یکروزه البرز شناسی در این فرهنگسرا خبر داد.



مریم صالحی اظهار داشت: فرهنگسرای تخصصی فن آوری اطلاعات شاهد در راستای شناسایی استان البرز به شهروندان کرجی مشارکت خود را با سایت البرز من اعلام کرده است و در این زمینه ثبت نام تورهای یکروزه البرز شناسی را انجام می دهد.



وی افزود: همچنین این فرهنگسرا با سری کلاسهای تخصصی و کاربردی آماده ثبت نام از همشهریان کرجی است.



وی اظهار داشت: این مرکز اقدام به یکسری کلاس های رایگان از جمله: کارآفرینی با مدرک فنی و حرفه ای و همچنین ارائه تسهیلات ویژه و همچنین ارائه خدمات رایگان به شهروندان در خانه سلامت،جهت ارتقاء سطح علمی بانوان در حوزه های وانشناسی، تغذیه و پزشکی برگزار می شود.



وی افزود: این مرکز همچنین به برگزاری کلاسهای NA برای خانواده های معتادین بهبود یافته در شهر کرده است.