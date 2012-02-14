15 هزار دانشجو از دانشگاه آزاد علی آباد فارغ التحصیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایرانبخش ظهر سه شنبه در نشست با امام جمعه علی آبادکتول افزود: این واحد دانشگاهی هم اکنون در بیست و چهارمین سال تاسیس با درجه بسیار بزرگ و 4 دانشکده مصوب، با 85 رشته تحصیلی، هشت هزار دانشجو و 195 عضو هیئت علمی در راستای سیاستهای کلان منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی که گام بر می دارد.

وی سیاستهای کلان را مشتمل بر برنامه مداری ،‌شورا محوری و توسعه اعلام کرد و گفت: با رعایت استانداردهای بین المللی به گسترش همه جانبه این واحد دانشگاهی در عرصه های جهانی می پردازد.

ایرانبخش در ادامه با اشاره به تلاش همه جانبه هیات رئیسه در ارتقاء بیش از سه برابری امتیاز واحد در طول مدت 5 سال، از تثبیت جایگاه واقعی این واحد دانشگاهی در سراسر کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا در آینده ای نزدیک واحد علی آباد کتول به قطب علمی در شمال کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه و پیشرفت علمی کشور گفت: این مولود انقلاب پس از گذشت 30 سال تلاش و فداکاری توانست با بکارگیری فناوری برتر ، نیروی انسانی متخصص و متعهد، سازمان دهی ، مدیریت و انتقال دانش با کارکردی پیشتازانه در عرصه آموزش عالی به بزرگترین و جامع ترین مرکز آموزش عالی حضوری تبدیل شود.

ایرانبخش با اشاره به رشد چشمگیر دانشگاه آزاد اسلامی در ابعاد علمی، فرهنگی و پژوهشی در کشور، عضویت در این جامعه بزرگ علمی را افتخاری بسیار بزرگ برشمرد که خوشبختانه این شهرستان نیز از آن بهره مند است.