سوخت پاک برای تجهیزات کشاورزی با تولید تراکتور هیدروژنی

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تمرکز شدید شرکت های تولید کننده ماشین آلات بر روی سوختهای جایگزین در خودروها، روزی که سوختهای فسیلی کنونی کاملا فراموش شوند چندان دور نخواهد بود.

دوچرخه ها، موتورسیکلتها و خودروهای زیادی طی سالهای اخیر الکتریکی شده اند و اکنون موج سبز شدن خودروها به تجهیزات کشاورزی نیز رسیده است و شرکتی به تازگی جزئیاتی از تراکتورهای هیدروژنی خود را منتشر کرده است.

شرکت کشاورزی "نیوهلند" این تراکتور را با نام NH2 که از قدرتی برابر 135 اسب بخار برخوردار است، تولید کرده است. در واقع این تراکتور دو موتور الکتریکی 135 اسب بخار برخوردار است که یکی از آنها برای مدارهای کمکی و اتصالات مکانیکی که برای انجام کارهای مختلف به تراکتور وصل می شوند، مورد استفاده قرار می گیرد.

مخزن 18 پاوندی هیدروژن در این تراکتور می تواند هیدروژن را با فشاری بالا ذخیره کند، در حالی که این هیدروژن خود در مزرعه تولید خواهد شد. از این رو نیوهلند در جستجوی شیوه های مختلف برای تولید هیدروژن است، شیوه هایی از قبیل الکترولیز، تصفیه بخار گازهای طبیعی یا استفاده از مواد زیستی، که باید پیش از بهره برداری از نظر عملی بودن و هزینه مورد بررسی قرار بگیرند.

بر اساس گزارش دیسکاوری، قدرت گشتاور این تراکتور هیدروژنی با تراکتورهای دیزلی برابری می کند و در عین حال داشتن یک ایستگاه مولد هیدروژن برای کشاورزان کاری دور از ذهن نخواهد بود.