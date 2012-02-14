مسئولان نقش اصلی را در برگزاری انتخابات سالم ایفا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی ظهر سه شنبه در هفتمین جلسه کمیته های ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت که با حضور عین الله تاجیک معاون سیاسی فرماندار ومسئولین کمیته ها در سالن اجتماعات فرمانداری پاکدشت برگزارشد، افزود: وقتی مردم شرکت در انتخابات را یک تکلیف شرعی و وظیفه دینی بدانند ، مشخص می شود که نظام جمهوری اسلامی ایران و انتخاباتی که در آن برگزارمی شود، متعلق به خود مردم است.

وی بیان داشت: ایران بارزترین نمونه نظام مردم سالاری دینی است و انتخابات مجلس بزرگترین صحنه دموکراسی در این کشور است که مردم با حضور گسترده خود در این صحنه بزرگ با آرمانهای امام(ره) و شهدا بیعتی دوباره خواهند بست.

این مسئول ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، تمام انتخابات در نظام جمهوری اسلامی به دست مردم و با حضور مردم برگزار شده است و این حضور در انتخابات نشان می دهد که ملت ایران حرف نهایی در اداره امور کشور را می زنند.

تمام امکانات برای برگزاری انتخابات پر شورتر در پاکدشت آماده است

وی عنوان کرد: تمام زیرساختهای لازم برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت پرشورتر و حداکثری در شهرستان آماده شده است.

مقبلی اضافه کرد: مردم این شهرستان در انتظار انتخابات تاریخ ساز هستند تا با حضور گسترده خود، برگ زرین دیگری به کارنامه درخشان انقلاب اسلامی و حضور در صحنه های مختلف انقلاب بیفزایند.