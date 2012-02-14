اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر،مسابقات پروتور تنیس روی میز کویت از 25 تا 29 بهمن در این کشور برگزار می‌شود که در آن ندا شهسواری در کنار محبوبه عمرانی، پریسا صمدی و مریم صامت دیگر نمایندگان ایران در بخش بانوان به رقابت با ورزشکاران کشورهای دیگر خواهند پرداخت.

شهسواری پینگ پنگ باز کرمانشاهی که هم اکنون رتبه 609 جهانی را در اختیار دارد، در گروه نهم این مسابقات و در اولین بازی خود با کارول از فرانسه که رنکینگ 103 را به خود اختصاص داده است، پیکار می کند.

شهسواری همچنین در مسابقه دوم خود، به مصاف ملک از ترکیه با رنکینگ 44 خواهد رفت.

شهسواری قصد دارد در این رقابتها که کشورهای سرشناس جهان و آسیا همچون چین، چین تایپه، کره و ژاپن در آن حضور دارند اعتماد به نفس و تجربه خود را بالا ببرد تا با آمادگی بیشتر در المپیک حضور پیدا کند.

تیم فوتبال شیرین فراز به مصاف "گل گهر" می رود

شیرین فراز در حالی پنجشنبه 27 بهمن مهمان گل گهر است که در دور رفت هر دو تیم به تساوی بدون گل تن داده اند.



مهرپیشه، شعرانی، اطمینان و زاهدی فر قضاوت کنندگان این دیدار خواهند بود که راس ساعت 14 و 30 دقیقه در سیرجان برگزار می شود.

شیرین فراز در این دوره از رقابتها و در هفته نخست به مصاف برق شیراز رفت و با نتیجه 1 بر صفر اولین طعم تلخ شکست را چشید. این تیم در هفته دوم با آلومینیوم هرمزگان 1 بر 1 مساوی کرد و در هفته سوم نیز در مقابل تربیت یزد با نتیجه 2 بر 1 تن به شکست داد.

دعوت از بانوی کرمانشاهی به مسابقات بدمینتون بازان برتر اردو های تیم ملی

از سوی نایب رئیس فدراسیون بدمینتون کشور بانوی کرمانشاهی به مسابقات بین افراد برتر اردوهای تیم ملی کشور دعوت شد.

نازنین بشیری بانوی ورزشکار کرمانشاهی است که در این اردو حضور خواهد داشت.

این مسابقات از 23 اسفند به مدت دو روز در مجموعه ورزشی شهدای پنج مرداد اراک برگزار خواهد شد.