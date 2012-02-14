نمی خواهیم مقابل فولاد نوار پیروزیهای خانگی ما قطع شود

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم‌های فجرسپاسی شیراز و فولادخوزستان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان ما انگیزه زیادی دارند که سهمیه استان فارس را در رقابتهای لیگ برتر حفظ کنند، بنابراین آنها با چنین انگیزه ای مقابل تیم فولاد به میدان خواهند رفت و فقط به شکست این تیم در زمین خود فکر می کنند.

وی در خصوص تیم فولاد نیز افزود: فولاد تیمی است که از بازیکنان با تکنیک و دونده بهره می برد. در واقع جلالی تیمی خوب و منسجم را ساخته که پتانسیل بالایی دارد. در واقع تنها 3 تیم فولاد، سپاهان و سایپا هستند که در لیگ ایران با تشکیلات حرفه ای اداره می شوند.

یاوری با بیان اینکه البته نتیجه بازی درون زمین رقم می خورد نه روی کاغذ اظهار داشت: بازیکنان ما نیز در زمین خود با انگیزه و دوندگی زیاد تمام تلاش خود را می کنند تا کنترل بازی را در اختیار بگیرند.

وی با بیان اینکه امیدوارم نوار پیروزیهای ما در نیم فصل دوم منتهی به بقای فجر در رقابتهای لیگ برتر شود، تاکید کرد: ما در نیم فصل دوم از 5 بازی که درون زمین خود انجام دادیم موفق شده ایم که 4 بازی را ببریم بنابراین دراین بازی نیز می خواهیم فولاد را شکست دهیم تا نوار پیروزیهای ما در بازیهای خانگی قطع نشود.

سرمربی تیم فجرسپاسی در خاتمه گفت: متاسفانه ما امین شجاعیان را به دلیل مصدومیت در بازی با تیم فولاد در اختیار نداریم اما سایر بازیکنان بدون هیچ مشکلی در این بازی ما را همراهی خواهند کرد.

دیدار تیمهای فوتبال فجرسپاسی و فولاد از هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر ساعت 15:30 در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار می شود.