به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب دربردارنده 13 داستان است که هر داستان متشکل از سه اپیزود به هم پیوسته است.

مهمترین ویژگی این کتاب دو مولفه «کثرت و تنوع» است؛ کثرت در انواع راوی و شخصیت، انواع لحن و مضامین متنوع، ساختارهای تو در تو و فرم‌های بدیع، گفتارهای ذهنی و تک‌گوییها و گفتارهای مستقیم و غیرمستقیم از جمله ویژگیهای این کتاب است.

«خواننده محوری» و رویکرد مینی‌مالیستی در پدیدآوردن داستان، خصیصه بارز دیگر این مجموعه داستان است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه بعضی از این اپیزودها خود در عین پیوستگی با دو بخش دیگر داستان، مجزا و کامل هستند.

مثلاً داستان «قصاب و پروانه» درارتباط با بخش‌ها یا اپیزودهای دیگر به شکل ارگانیک و اندام‌واری است و در عین حال نیز به شکل فرادا و منتزع نیز داستان کامل و معناداری است. طراحی جلد این کتاب را ژاله بولینی انجام داده است.

محمد رضا کلهر متولد سال 1349 کرمانشاه فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه کردستان است. وی سالها در حالی که مجوز هم داشت، کتابی منتشر نکرد و به همین سبب او که به ضدشهرت بودن می‌شناسند.

با این حال کلهر به تدریس داستان کوتاه و شعر در مراکز علمی و دانشگاهی غرب کشور می‌پردازد. وی که مدتی سردبیر «فصلنامه فرهنگ کردستان» و سردبیر بخش ادبی هفته‌نامه «آبیدر» بوده، در حوزه داوری جشنواره‌های ادبی از جمله جشنواره داستان بانه فعالیت داشته است.

محمد رضا کلهر که در حال حاضر 15 عنوان کتاب در دست انتشار دارد و 10 جلد آن آماده و در انتظار مجوز و انتشار است، اشعار و داستان‌هایی نیز از انگلیسی ترجمه کرده است.