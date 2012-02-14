توزیع 700 تن سیب و پرتقال با قیمت مصوب در شهرری

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم تختی پور با بیان اینکه سهمیه میوه شهرستان شامل 200 تن سیب و 500 تن پرتقال است، افزود: برای این منظور 25 جایگاه چادری در شهرری، باقر شهر، خاورشهر و قیامدشت از 15 اسفند تا 15 فروردین ماه آینده، میوه ایام عید هموطنان را عرضه خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه نرخ عرضه این میوه ها هنوز مشخص نشده، بیان داشت: چنانچه ظرفیت شهرستان برای عرضه میوه افزایش یابد، بلافاصله میوه مورد نیاز مردم تأمین خواهد شد.

شهروندان ری هرگونه گرانفروشی و کم فروشی را اطلاع دهند

رئیس اداره بازرسی و نظارت شهرستان ری بیان کرد: شهروندان ری هرگونه گرانفروشی و کم فروشی را با شماره تلفن 55900177 و 55904077 ستاد خبری اداره صنعت، معدن و تجارت ری و یا شماره 55964204 مستقیم این اداره تماس گرفته تا در اسرع وقت به تخلفات رسیدگی شود.

علی اصغر حسن زاده با بیان اینکه با گرانفروشان و کم فروشان و همچنین محتکران به شدت برخورد خواهد کرد، افزود: همشهریان در زمان خریدهای پایان سال از وجود فرصت طلبان و سوء استفاده کنندگان غفلت نکنند.

وی بیان کرد: رستوران و جایگاه عرضه مواد غذایی، نانواییها، فروشگاه عرضه کیف و کفش و البسه و همچنین فروشگاههای آجیل و شیرینی از پرکارترین مرکز خرید در این ایام است و بایستی همشهریان با مراجعه به فروشگاههای معتبر نسبت به خرید و تهیه اقلام خود اقدام کنند.

نشست "نماز و خانواده" در ری برگزار شد

با برگزاری نشست "نماز و خانواده" زنان سرپرست خانوار و فرزندان شبه خانواده در بهزیستی شهرستان ری حضور یافتند.

در این نشست که دو روز به طول انجامید 30 نفر از زنان سرپرست خانوار و 50 نفر از فرزندان شبه خانواده با حضور استادان حوزه علمیه امیرالمؤمنین(ع) شرکت کردند.

همایش مداحان شهرستان ری برگزار شد

همایش بزرگ مداحان شهرستان ری با حضور بیش از 250 نفر از مداحان برجسته این منطقه برگزار شد.

این همایش با همکاری معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 و با حضور محمد خرسندی رئیس مداحان کشور، مسئول مداحان شهرستان ری و برخی مسئولان این منطقه در سالن سازمان تبلیغات اسلامی ری برگزار شد.

رئیس کانون مداحان کشور در این جلسه ضمن تقدیر از فعالیتهای برجسته مداحان شهرستان ری ضمن اشاره به جلسات تشکیل شده فعالیتها و اقدامات انجام شده را تشریح کرد.

در این مراسم حجت الاسلام میرصانع رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرری ضمن تبریک ایام هفته وحدت، بر تأثیر و ارزش جلساتی که مداحان در ثنای ائمه اطهار برگزار می ‌کنند، تأکید کرد.

در این همایش مداحان برجسته شهرستان ری مورد تجلیل قرار گرفتند.

پیشکسوتان فرهنگ و ادب شهرری تجلیل شدند

مراسم بزرگداشت و تجلیل از پیشکسوتان فرهنگ و ادب شهرری با حضور جمعی از مسئولان این منطقه برگزار شد.

اداره اجتماعی شهرداری منطقه 20 با همکاری مدیریت محله دیلمان و پایگاه بسیج یادگار امام(ره)، نسبت به برگزاری مراسم بزرگداشت پیشکسوتان فرهنگ و ادب منطقه اقدام کرد.

گفتنی است این مراسم در فرهنگسرای ولا و با حضور جمع کثیری از شهروندان سطح منطقه برگزار شد و سه تن از پیشکسوتان فرهنگ و ادب فارسی تجلیل به عمل آمد.

همچنین از علی باقری شاعر اهل بیت(ع)، رحیم زریان شاعر معاصر و زندی فعال فرهنگی محله دیلمان با اهدای کتاب قدردانی شد.