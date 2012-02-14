جشنواره پیوست فرهنگی در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح سه شنبه در محل اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، سازمان مسکن و شهرسازی موفق به کسب رتبه اول شده و شرکت گاز، اداره امور شعب بانک ملی، شرکت شهرک‌های صنعتی، اداره‌کل امور مالیاتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت به ترتیب حائز رتبه‌های دوم تا ششم شدند.

همچنین بر اساس رأی هیئت داوران این جشنواره، شرکت آب منطقه‌ای زنجان، کمیته امداد امام خمینی (ره) مدیریت درمان تأمین اجتماعی و مجتمع زبان IT شایسته تقدیر شناخته شدند.

این جشنواره امسال برای دومین سال متوالی و با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت وجود پیوست فرهنگی برای همه طرح‌های اجرایی کشور و در جهت نهادینه کردن پیوست فرهنگی در ادارات، نهاد، سازمان‌ها و شرکت‌ها از سوی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه دومین جشنواره پیوست فرهنگی استان زنجان، امسال 215 طرح از 34 دستگاه استان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که شامل 95 طرح نو و پیشنهادی و 120 طرح اجرایی است.

داوری این جشنواره را یوسف اماملو، معاون فرهنگی آموزش و پژوهش اداره‌کل تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام فیروزعلی ‌خسروی، رئیس اداره فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی، امیرعلی امینی‌راد، کارشناس امور فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام مهدی باقری، مسئول دبیرخانه پیوست فرهنگی استان و توحیدنژاد، کارشناس دبیرخانه پیوست فرهنگی استان بر عهده داشتند.