حکومت پاپادموس به سقوط نزدیک می شود/ گسترش نفرت از اروپا در یونان

به گزارش خبرگزاری مهر، "نیکوس آیکونومو" از خبرنگاران و تحلیلگران معروف یونانی در گفتگو با روزنامه "تاگس انسایگر" با توجه به تصویب طرح ریاضت اقتصادی جدید در پارلمان یونان با وجود مخالفتهای شدید مردمی پایان حکومت "پاپادموس" را نزدیک ارزیابی کرد و اظهار داشت : اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپایی از یونان در پیش گرفتن اقدامات صرفه جویانه بیشتری را به منظور پرداخت کمک 130 میلیارد یورویی به این کشور تقاضا کردند و پارلمان یونان نیزدر شب دوشنبه این طرح ریاضت اقتصادی جدید را به تصویب پارلمان رساند.

به اعتقاد آیکونومو، اعتراضات و خشونتهای مردمی در یونان نشان می دهد که این به ظاهر موفقیت، پایانی برای حکومت نخست وزیر یونان، "لوکاس پاپادموس" است. یونان در آستانه انتخاباتی جدید قرار دارد.

این خبرنگار و تحلیلگر یونانی همچنین خاطر نشان کرد در کابینه ائتلافی پاپادموس، شکاف و جدایی دیده می شود. میزان موافقت با طرح جدید ریاضت اقتصادی کم شده بود. برای این طرح به منظور کاهش بدهی های دولت و نجات اقتصاد یونان 199 نماینده رای داده و 74 نفر، آن را وتو کردند. حکومت نیز بلافاصله 43 نماینده پارلمان را به این دلیل که خواسته فراکسیون را دنبال نکرده بودند، برکنار کرد.

"نیکوس آیکونوم"همچنین خاطر نشان کرد این واقعه که بسیاری از نمایندگان پارلمان یونان توسط فراکسیونهای خود برکنار شوند، در پارلمان این کشور هرگز وجود نداشته است. حکومت پاپادموس که تازه سه ماه است بر سر کار آمده حمایت و پشتیبانی پارلمان و به ویژه مردم را از دست داده است.

به اعتقاد این تحلیلگر یونانی، برای بسیاری از یونانیها انتخابات جدید در کشورشان از نظر روانی حائز اهمیت است. این انتخابات برای آنها مهم است چرا که آنها می خواهند بار دیگر با قدرت بیشتری امور داخلی کشور خود را در اختیار گیرند. حکومت فعلی یونان به عنوان یک حکومتی که تحت فشار و اجبار اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا سیاستهای خود را در پیش می گیرد شناخته می شود.

در این ارتباط، در یونان موجی از انزجار و نفرت از اتحادیه اروپا و به خصوص از صدراعظم آلمان ایجاد شده است. در روزهای اخیر گروههای علاقه مند به یونان در این کشور اعلام کرده اند که تولیدات آلمانی باید تحریم شود.