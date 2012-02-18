آمریکا درصدد کارشکنی در پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، "عایشه بنت رفیق" دستیار تحقیق در CRSS (مرکز مطالعات امنیتی پاکستان) در مقاله ای در این باره به اهمیت انرژی برای کشورها و صنایع و کشاورزی اشاره می کند و با بیان اینکه پاکستان به شدت از کمبود گاز و انرژی رنج می برد، می نویسد: کمبود انرژی به ویژه کمبود گاز مهمترین تهدید برای پاکستان است. برای حل مشکل این کشور دو مسیر انتقال گاز وجود دارد؛ یکی از ترکمنستان به افغانستان- پاکستان، و هند (TAPI) است و دیگری از ایران به پاکستان(IP) است.

در ادامه این مطلب نویسنده به مزایای و معایب دو خط لوله از جمله طول خط لوله، هزینه آن و همچنین تعداد کشورهایی که این خطول از آنها عبور می کنند و خطرات احتمالی در این مسیر اشاره می کند و می نویسد: آمریکا بر آن است تا با اعمال یک سری جدید تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب بزند. ایالات متحده بر آن است تا هرگونه منبع مالی را به سوی ایران قطع کند. واشنگتن در حال حاضر نه تنها تحریم ها علیه ایران را تشدید کرده بلکه بر آن شده تا بر پاکستان نیز فشار وارد کند. این کشور به طور مکرر مخالفت خود را با خط لوله ایران به پاکستان اعلام کرده و سعی کرده تا اسلام آباد را به پروژه‌های دیگر از ترکمنستان سوق دهد.

در بخش دیگری از تحلیل این کارشناس پاکستانی آمده است: مخالفت واشنگتن با انتقال گاز ایران پدیده جدیدی نیست. هر جا که پاکستان اقدامی برای تامین انرژی بیشتر داشته، آمریکایی‌ها اگر هم متوقف نکنند با آن مخالفت کرده اند. گرچه گاز ایران چهار برابر ارزانتر در مقایسه با گاز ترکمنستان برای اسلام آباد است اما هنوز دولت اوباما بر آن است تا دولت پاکستان را به ترجیح گزینه ترکمنستان سوق دهد.

این نویسنده می نویسد:مقام های پاکستان تصمیم گرفتند تا پروژه ایران را به پیش ببرند. وزارت خارجه اعلام کرده پاکستان به این قرارداد پایند است و تحریم های آمریکا علیه ایران تاثیری بر آن نخواهد داشت.