وقوع 33 فقره تصادف طی 24 ساعت گذشته در قم

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این تصادفات ۱۵ مجروح برجای گذاشت.



وی با اعلام اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد یک هزار و ۵۴ تماس در اورژانس قم به ثبت رسیده است افزود: اورژانس قم در این مدت ۱۰۳ مأموریت انجام داده است که از این تعداد تعداد ۳۳ مورد آن تصادفات شهری و جاده‌ای و ۷۰ مورد آن نیز موارد قلبی، تنفسی، سقوط و... بوده است.



معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم واژگونی پژو در دو راهی آشتیان را از جمله حوادث ۲۴ ساعت گذشته ذکر کرد و گفت: این سانحه ۴ نفر مجروح داشت که مجروحین این حادثه توسط ۲ دستگاه آمبولانس به اراک و قم منتقل شدند.



فراهانی افزود: همچنین بر اثر برخورد اتوبوس شرکت واحد با یک دستگاه پژو در تقاطع عماریاسر با بلوار ۱۵ خرداد ۷ نفر مجروح شدند که ۴ نفر از مجروحان به مرکز درمانی نکوئی و ایزدی منتقل و سه نفر دیگر هم در محل حادثه به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.



وی از برخورد یک دستگاه خودروی ال۹۰ با یک دستگاه کامیون در ساعت ۳ و ۳۵ دقیقه بامداد امروز خبر داد و اضافه کرد: در این سانحه که در کیلومتر ۳۰ جاده اراک رخ داد ۴ نفر مجروح شدند.



معاون اورژانس قم افزود: مجروحان این حادثه توسط ۳ دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی نکوئی و شهید بهشتی منتقل شدند که حال ۲ نفر از آن‌ها وخیم گزارش شده است