  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

عتیقی:

150 دبیرستان در گلستان تحت آموزشهای پیشگیری از اعتیاد هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش پرورش گلستان، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص پیشگیری از اعتیاد گفت: در سال تحصیلی جاری تعداد 150 دبیرستان تحت پوشش برنامه پیشگیری از اعتیاد قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور عتیقی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هم اندیشی فعالیتهای پیشگیری از اعتیاد استان افزود: در این طرح همکاران مدارس تحت پوشش در کارگاههای 6 ساعته آموزشهای لازم را دیدند.

وی گفت: در راستای اجرای برنامه های پیشگیری از اعتیاد تا کنون اعتباری بالغ بر 59 میلیون تومان ( 39 میلیون تومان بابت برگزاری کارگاه و مبلغ 20 میلیون تومان بابت اجرای طرحهای اجتماع محور، مهارتهای زندگی و مروج سلامت) به شهرستانها اختصاص داده شد.

صادق قوانلو، رئیس گروه سلامت و پیشگیری اداره کل آموزش و پرورش نیز افزود: در این طرح 671 نفر از همکاران و هشت هزار و 500 نفر از والدین دانش آموزان مدارس مجری طرح تحت آموزش قرار گرفته اند.

وی گفت: ارتباط موثر با دانش آموزان، عوامل محافظ و پیشگیری اولیه از اعتیاد، موضوعات آموزش کارگاههای مذکور بود.

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.
کد مطلب 1534177

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها