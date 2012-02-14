150 دبیرستان در گلستان تحت آموزشهای پیشگیری از اعتیاد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور عتیقی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هم اندیشی فعالیتهای پیشگیری از اعتیاد استان افزود: در این طرح همکاران مدارس تحت پوشش در کارگاههای 6 ساعته آموزشهای لازم را دیدند.

وی گفت: در راستای اجرای برنامه های پیشگیری از اعتیاد تا کنون اعتباری بالغ بر 59 میلیون تومان ( 39 میلیون تومان بابت برگزاری کارگاه و مبلغ 20 میلیون تومان بابت اجرای طرحهای اجتماع محور، مهارتهای زندگی و مروج سلامت) به شهرستانها اختصاص داده شد.

صادق قوانلو، رئیس گروه سلامت و پیشگیری اداره کل آموزش و پرورش نیز افزود: در این طرح 671 نفر از همکاران و هشت هزار و 500 نفر از والدین دانش آموزان مدارس مجری طرح تحت آموزش قرار گرفته اند.

وی گفت: ارتباط موثر با دانش آموزان، عوامل محافظ و پیشگیری اولیه از اعتیاد، موضوعات آموزش کارگاههای مذکور بود.

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.