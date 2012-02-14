به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی مدیرعامل جبرائیل فیلم گفت: با شروع فاز دوم اکران فیلم سینمایی "شب واقعه" ساخته شهرام اسدی، طرح اکران این فیلم ویژه دانش‌آموزان طی مراسمی با حضور تعدادی از فعالان سینمای دفاع مقدس به صورت رسمی آغاز می‌شود.

وی گفت: البته این طرح از چند روز پیش آغاز شده است اما به دلیل همزمانی با جشنواره فیلم فجر، مراسم افتتاح رسمی آن را فردا در سینما آزادی برگزار خواهیم کرد. بر این اساس ساعت 9:30 صبح فردا چهارشنبه 26 دی‌ماه، تعدادی از سینماگران از دانش‌آموزانی که برای تماشای فیلم "شب واقعه" به سینما آزادی می‌آیند، استقبال می‌کنند.

وی از سید‌احمد میرعلایی، محمد قهرمانی، پرویز شیخ‌طادی و ... به عنوان تعدادی از چهره‌های سینمایی حاضر در مراسم نام برد.

صادقی همچنین گفت: با هماهنگی‌‌های صورت گرفته، قرار است در این مراسم علاوه بر مارش نظامی، سرود ملی کشورمان هم به صورت زنده توسط گروه ارکستر معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح اجرا شود.

فیلم سینمایی "شب واقعه" درباره دریاقلی سورانی است که بسیاری از فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس از او به عنوان ناجی آبادان یاد می‌کنند. حمید فرخ‌نژاد، لادن مستوفی و حبیب دهقان‌نسب از بازیگران اصلی این فیلم هستند.

