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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

دوره آموزشی مدیران فرهنگی کشور برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: دومین دوره آموزش مدیران مراکز فرهنگی قرآنی بقاع شمال کشور، در ساری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره آموزشی توجیهی مدیران مراکز فرهنگی قرآنی بقاع متبرکه استا‌نهای مازندران، گیلان، گلستان و سمنان در اردوگاه بادله دانش‌آموزی برگزار شد.

حجت‌الاسلام سیف‌الله سهرابی، مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران گفت: داشتن برنامه یک نیاز اساسی برای کسب نتایج مطلوب است و شعار ما داشتن یک برنامه‌ریزی آموزشی برای بهره‌برداری بهینه از استعدادها و امنکانات است.

وی افزود: در بیانات مقام معظم رهبری و ریاست سازمان تأکید ویژه‌ای بر اقدام فعالیتها در قالب برنامه شده است.

سهرابی تصریح کرد: استانهای مازندران، گیلان، گلستان و سمنان به علت علاقه‌ مندی آنها به اهل‌بیت (ع) از بیشترین بقاع متبرکه و امامزادگان برخوردارند.

وی، بازسازی و بهینه سازی امامزادگان را نیاز اجتماع دانست و ادامه داد: امسال در مازندران حدود 100 امامزاده در دست ساخت و تعمیرات اساسی داریم و امید است فضای امامزادگان از وضعیت کنونی خارج شود.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران اظهار داشت: باید تلاش کنیم فضای امامزادگان را طوری طراحی و احداث کنیم که علاوه بر جنبه تفریحی از کارکرد اصلی خود که همان تأثیرگذاری بر قلوب است، بی‌بهره نباشیم.

وی، اما‌مزادگان یکی بهترین راههای تقرب به خداوند دانست و افزود: ایجاد فضای روحانی در امامزادگان و استقرار یک روحانی و برگزاری نماز جماعت اقدامی است که بر عهده مسئولان اوقاف است.

سهرابی، اخذ هر گونه وجه نقدی از زائران را موجب ایجاد سوءظن دانست و افزود: اعتماد مردم به ما بزرگترین سرمایه ما است و ما از هرگونه اقدامی که سبب ایجاد کوچکترین خدشه در اعتماد بین مردم و مسئولان شود باید پرهیز کنیم.

کد مطلب 1534183

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