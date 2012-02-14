دوره آموزشی مدیران فرهنگی کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره آموزشی توجیهی مدیران مراکز فرهنگی قرآنی بقاع متبرکه استانهای مازندران، گیلان، گلستان و سمنان در اردوگاه بادله دانشآموزی برگزار شد.
حجتالاسلام سیفالله سهرابی، مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران گفت: داشتن برنامه یک نیاز اساسی برای کسب نتایج مطلوب است و شعار ما داشتن یک برنامهریزی آموزشی برای بهرهبرداری بهینه از استعدادها و امنکانات است.
وی افزود: در بیانات مقام معظم رهبری و ریاست سازمان تأکید ویژهای بر اقدام فعالیتها در قالب برنامه شده است.
سهرابی تصریح کرد: استانهای مازندران، گیلان، گلستان و سمنان به علت علاقه مندی آنها به اهلبیت (ع) از بیشترین بقاع متبرکه و امامزادگان برخوردارند.
وی، بازسازی و بهینه سازی امامزادگان را نیاز اجتماع دانست و ادامه داد: امسال در مازندران حدود 100 امامزاده در دست ساخت و تعمیرات اساسی داریم و امید است فضای امامزادگان از وضعیت کنونی خارج شود.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران اظهار داشت: باید تلاش کنیم فضای امامزادگان را طوری طراحی و احداث کنیم که علاوه بر جنبه تفریحی از کارکرد اصلی خود که همان تأثیرگذاری بر قلوب است، بیبهره نباشیم.
وی، امامزادگان یکی بهترین راههای تقرب به خداوند دانست و افزود: ایجاد فضای روحانی در امامزادگان و استقرار یک روحانی و برگزاری نماز جماعت اقدامی است که بر عهده مسئولان اوقاف است.
سهرابی، اخذ هر گونه وجه نقدی از زائران را موجب ایجاد سوءظن دانست و افزود: اعتماد مردم به ما بزرگترین سرمایه ما است و ما از هرگونه اقدامی که سبب ایجاد کوچکترین خدشه در اعتماد بین مردم و مسئولان شود باید پرهیز کنیم.
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