دوره آموزشی مدیران فرهنگی کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره آموزشی توجیهی مدیران مراکز فرهنگی قرآنی بقاع متبرکه استا‌نهای مازندران، گیلان، گلستان و سمنان در اردوگاه بادله دانش‌آموزی برگزار شد.

حجت‌الاسلام سیف‌الله سهرابی، مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران گفت: داشتن برنامه یک نیاز اساسی برای کسب نتایج مطلوب است و شعار ما داشتن یک برنامه‌ریزی آموزشی برای بهره‌برداری بهینه از استعدادها و امنکانات است.

وی افزود: در بیانات مقام معظم رهبری و ریاست سازمان تأکید ویژه‌ای بر اقدام فعالیتها در قالب برنامه شده است.

سهرابی تصریح کرد: استانهای مازندران، گیلان، گلستان و سمنان به علت علاقه‌ مندی آنها به اهل‌بیت (ع) از بیشترین بقاع متبرکه و امامزادگان برخوردارند.

وی، بازسازی و بهینه سازی امامزادگان را نیاز اجتماع دانست و ادامه داد: امسال در مازندران حدود 100 امامزاده در دست ساخت و تعمیرات اساسی داریم و امید است فضای امامزادگان از وضعیت کنونی خارج شود.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران اظهار داشت: باید تلاش کنیم فضای امامزادگان را طوری طراحی و احداث کنیم که علاوه بر جنبه تفریحی از کارکرد اصلی خود که همان تأثیرگذاری بر قلوب است، بی‌بهره نباشیم.

وی، اما‌مزادگان یکی بهترین راههای تقرب به خداوند دانست و افزود: ایجاد فضای روحانی در امامزادگان و استقرار یک روحانی و برگزاری نماز جماعت اقدامی است که بر عهده مسئولان اوقاف است.

سهرابی، اخذ هر گونه وجه نقدی از زائران را موجب ایجاد سوءظن دانست و افزود: اعتماد مردم به ما بزرگترین سرمایه ما است و ما از هرگونه اقدامی که سبب ایجاد کوچکترین خدشه در اعتماد بین مردم و مسئولان شود باید پرهیز کنیم.