مجریان انتخابات سطح آگاهی و آمادگی خود را افزایش دهند

حبیب الله ابراهیمی عصر سه شنبه در حاشیه دوره آموزشی بیش از 600 نفر از اعضای شعب اخذ رأی، به خبرنگار مهر گفت:‌ در این دوره از کلاسهای آموزشی 600 نفر از مجریان انتخابات بخش قرچک، در سه گروه 200 نفری، آموزشهای لازم را در خصوص قانون انتخابات و نحوه برگزاری آن فرا گرفتند.

وی افزود:‌ شناخت و آگاهی مجریان انتخابات از نحوه برگزاری انتخابات، یکی از اصلی ترین وظایف افراد در برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از هر گونه حاشیه است.

این مسئول یادآور شد: به طور حتم برگزاری این دوره های آموزشی می تواند در ارتقای سطح آگاهی این افراد نقش بسزایی داشته باشد.

وی ادامه داد: افزایش آگاهی مجریان انتخابات می تواند روند اجرای فرایند حضور مردم در انتخابات را تسریع و ضمن ایجاد رضایتمندی، ‌زمینه حضور حداکثری آنان را نیز فراهم کند.

بخشدار قرچک تصریح کرد: ‌مردم هوشیار و همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور دشمن شکن خود در راهپیمایی 22 بهمن امسال نشان دادند که با شناخت و درک واقعی نسبت به شرایط جامعه در صحنه حاضر می شوند و این حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز تکرار خواهد شد.