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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۳۰

ابراهیمی در گفتگو با مهر:

مجریان انتخابات سطح آگاهی و آمادگی خود را افزایش دهند

مجریان انتخابات سطح آگاهی و آمادگی خود را افزایش دهند

ورامین – خبرگزاری مهر: بخشدار قرچک اظهار داشت: مسئولان و مجریان انتخابات باید سطح آگاهی و آمادگی خود را نسبت به مردم افزایش دهند تا بتوانند در زمان برگزاری انتخابات، با آرامش، شناخت و آمادگی لازم پذیرای حضور میلیونی مردم در انتخابات باشند.

حبیب الله ابراهیمی عصر سه شنبه در حاشیه دوره آموزشی بیش از 600 نفر از اعضای شعب اخذ رأی، به خبرنگار مهر گفت:‌ در این دوره از کلاسهای آموزشی 600 نفر از مجریان انتخابات بخش قرچک، در سه گروه 200 نفری، آموزشهای لازم را در خصوص قانون انتخابات و نحوه برگزاری آن فرا گرفتند.

وی افزود:‌ شناخت و آگاهی مجریان انتخابات از نحوه برگزاری انتخابات، یکی از اصلی ترین وظایف افراد در برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از هر گونه حاشیه است.

این مسئول یادآور شد: به طور حتم برگزاری این دوره های آموزشی می تواند در ارتقای سطح آگاهی این افراد نقش بسزایی داشته باشد.

وی ادامه داد: افزایش آگاهی مجریان انتخابات می تواند روند اجرای فرایند حضور مردم در انتخابات را تسریع  و ضمن ایجاد رضایتمندی، ‌زمینه حضور حداکثری آنان را نیز فراهم کند.

بخشدار قرچک تصریح کرد: ‌مردم هوشیار و همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور دشمن شکن خود در راهپیمایی 22 بهمن امسال نشان دادند که با شناخت و درک واقعی نسبت به شرایط جامعه در صحنه حاضر می شوند و این حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز تکرار خواهد شد.

کد مطلب 1534189

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