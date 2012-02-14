به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاک آیین گفت: یکی از برنامههای در دستور کار معاونت مطبوعاتی، پیشبینی تور رسانهای روزنامهنگاران و خبرنگاران به مناطق خبرساز جهان است.
این مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ادامه داد: در این تورها، خبرنگاران و روزنامهنگاران به مناطقی اعزام میشوند که از حیث ساختار الگوهای رسانهای به الگوی بومی ما نزدیک تر هستند.
پاک آیین گفت: در اعزام روزنامهنگاران به این سفرها، برگزیدگان هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها در اولویت قرار دارند و در نخستین گروه رسانهای که به این سفرها اعزام میشوند، قرار خواهند داشت.
مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه افزود: اختتامیه جشنواره مطبوعات به لحاظ زمانی در فاصله بسیار اندکی پس از دهه فجر برگزار میشود تا گویای دستاوردهای رسانهای کشور در سالهای پس از انقلاب اسلامی باشد.
پاک آیین گفت: همچنین برگزاری اختتامیه جشنواره در ماه ربیع الاول که بالاترین ماهها از نظر اعیاد دینی به ویژه ولادت پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) به شمار میرود، یادآور رسالت پیامبر گونه رسانهها در ترویج ارزشهای اسلامی از جمله نگاه توحیدی به جهان، عدالت، محبت و پایبندی به مکارم اخلاقی است.
این مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد یکی از نتایج برگزاری جشنواره مطبوعات را هویت یابی روزنامهنگاران و خبرنگاران کشور بیان کرد و گفت: جشنواره مطبوعات اثبات این واقعیت است که خبرنگاران به عنوان قهرمانان اطلاع رسانی دارای جایگاه و هویت مستقل حرفه ای هستند.
به گفته پاک آیین، جشنواره مطبوعات به دنبال اثبات این واقعیت است که خبرنگاران صرفا از عوامل پشت صحنه رسانهها نیستند بلکه نیاز امروز رسانههای ما شناخت نام و امضای روزنامه نگاران کشور است.
مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی با یادآوری اینکه مخاطبان جشنواره مطبوعات فقط اصحاب رسانه نیستند، گفت: ما مردم را نیز مخاطبان این جشنواره میدانیم و به همین دلیل در امتداد جشنواره هجدهم و جشنوارههای بعدی، سامانه ای به منظور برگزاری بخش مردمی جشنواره و انتخاب نشریات برگزیده با رای مردم پیشبینی شده است.
پاک آیین یادآور شد: این سامانه یک سامانه الکترونیکی است که فهرست نشریات دارای مجوز کشور در آن قرار دارد و مردم از مقطعی که اعلام خواهد شد، میتوانند با مراجعه به سامانه یاد شده، نشریات مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
وی ادامه داد: نتایج آرا و نظرات ثبت شده در این سامانه به عنوان داوری عمومی تلقی خواهد شد و در فرصتی مناسب پس از اتمام جشنواره از نشریات برتر به انتخاب عموم مردم قدردانی میشود.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه افزایش استقبال اصحاب رسانه نسبت به هجدهمین جشنواره مطبوعات چند دلیل عمده دارد گفت: دلیل نخست این است که امسال، فضای رقابتی بیشتری در عرصه کار حرفه ای روزنامهنگاری حاکم است.
این مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برگزاری جشنوارههای فصلی و جشنوارههای مجزا در استانهای سراسر کشور را از جمله عوامل ایجاد فضای رقابتی در عرصه مطبوعات بیان کرد و گفت: امسال برای نخستین بار بخش ترجمه به جشنواره مطبوعات اضافه شد که همین امر موجب میشود قشر عظیمی از اصحاب رسانه امکان ارسال آثار خود در این بخش را داشته باشند.
پاک آیین افزود: حرکت و توسعه جشنواره باید متناسب با پیشرفت و تنوع حاکم بر فضای رسانهای کشور صورت گیرد.
مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: برنامهریزی آتی نیز بر آن است که قالبهای دیگری از قبیل آثار چند رسانهای، لوگوی برتر از میان نشریات نوظهور، ویراستاری برتر و حتی خواننده برتری که نقد یا نظرات او در نشریات انعماس یافته به جشنواره اضافه شود که این امر در حال برنامه ریزی و مطالعه است.
مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در جنشواره امسال جوایز جشنواره بیش از 5 برابر افزایش یافته و به پنج میلیون تومان رسیده است.
پاک آیین افزود: به طور قطع جایزه علمی و اعتباری جشنواره هجدهم یعنی اعطای بورس تحصیلی دانشکده خبر به نفرات برگزیده دارای ارزش مادی و معنوی بسیاری است.
این مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: جشنواره مطبوعات از جنس نقد است بنابراین شاخصهای ارزیابی آثار در هر یک از قالب ها باید مدون و شفاف باشد.
مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: داوری آثار ارسال شده به جشنواره امسال با انتخاب داوران از بین سرشناسترین، با سابقهترین و علمیترین چهرههای رسانهای کشور و بر اساس شیوهنامه و دستگاه سنجشی مدون صورت گرفته است.
به گفته پاکآیین از دبیرخانه جشنواره خواسته شده است شیوه نامه یاد شده را منتشر و در اختیار علاقمندان قرار دهد تا شاخصهای ارزیابی آثار به تمامی روزنامهنگاران کشور ارائه شود.
این مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره سطح کیفی آثار ارسال شده به جشنواره مطبوعات گفت: ترکیب شرکت کنندگان در جشنواره امسال نسبت به جشنواره های سالهای گذشته، ترکیب جوانی بود و میانگین سنی شرکت کنندکان حاکی از جوانی پدیدآورندگان آثار و نوعی جوانگرایی در عرصه روزنامهنگاری است.
وی همچنین درباره رشد دانش پیرامونی روزنامهنگاران و خبرنگاران گفت: در گذشته روزنامهنگاری نوعی فعالیت تجربی و مهارت حرفله ای تلقی میشد اما امروزه روزنامهنگاری علاوه بر ذوق، هنر و مهارت، به دانش پیرامونی عمیق و متنوع نیازمند است که انعکاس این دانش پیرامونی در آثار منتخب جشنواره امسال به خوبی قابل مشاهده است.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی ادامه داد: به همین دلیل معتقدیم، باید هم دانش حرفهای روزنامه نگاری و هم دانش پیرامونی در زمینههای گوناگون فرهنگی، اقتصادی، علوم سیاسی، ورزشی، علوم اجتماعی و ... توسعه یابد.
پاکآیین با بیان اینکه نخستین گام برای بورسیه تحصیلی نخبگان جشنواره مطبوعات هجدهم در دانشکده خبر برداشته شده است، گفت: معاونت مطبوعاتی برای برداشتن گام های بعدی در راستای ارتقای دانش پیرامونی روزنامهنگاران در رشتههای مختلف دست یاری به سمت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و روسای دانشگاه های سراسر کشور دراز میکند.
مدیرکل مطبوعات داخلی یادآور شد: معاونت مطبوعاتی از وزارت علوم و روسای دانشگاهها میخواهد تا شرایط ویژهای را برای ادامه تحصیل و بروس روزنامهنگاران برگزیده کشور در رشتههای مورد علاقه شان فراهم کنند.
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