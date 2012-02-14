دو طرح عمرانی شهری در گرگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرحها بعد از ظهر سه شنبه با حضور جمع کثیری از اهالی محل و همچنین مسئولان شهری افتتاح شد.

مجتمع فرهنگی ورزشی فردوس در دو طبقه و با دو سالن مجزا که مساحت هرکدام 212 متر مربع است.

این طرح با هدف توسعه فضاهای فرهنگی ورزشی در محلات و با هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون ریال احداث شد.

در حاشیه این مجتمع و به منظوربهره گیری شهروندان از محیطی سبز و دلپذیر در زمینی به مساحت 2 هزار و 205 متر مربع نیز پارک محله ای احداث شد.

این پارک شامل 200 متر مربع فضای بازی و 420 مترمربع سطح معابر و مابقی نیز فضای سبز است.

میزان اعتبار هزینه شده برای این پارک بالغ بر 650 میلیون ریال بوده است.