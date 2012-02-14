مشارکت زنان محصول فرصت سازی انقلاب اسلامی برای آنان است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد اسکندری در همایش انتخابات و زنان که در سالن هلال احمر اراک برگزار شد با بیان اینکه، حضور گسترده زنان در انتخابات نشان از فرصت هایی که انقلاب اسلامی برای آنان ایجاد کرده است و از سویی حضور گسترده آنان امنیت بین المللی برای نظام ایجاد می کند، افزود: اکنون چشم رسانه های خارجی و تحلیل گران آنان به انتخابات ایران دوخته شده است از این رو باید با برگزاری انتخاباتی پرشور دشمن را ناامید کنیم.

وی زنان ایران اسلامی را زنانی باهوش و دین مدار دانست و گفت: انقلاب اسلامی زنان را به صحنه تعیین سرنوشت خودشان آورد و این برکتی است که باید قدر آن را دانست.

اسکندری برای پیروزی انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و در عرصه های مختلف شهدای زیادی تقدیم شده و حضور گسترده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی موجب خشنودی روح شهدا خواهد شد.

وی بیان کرد: امید است حضور مردم ولایت مدار و دین مدار استان مرکزی در 12 اسفند ماه آتی در پای صندوق های اخذ رای، در کل کشور مثال زدنی باشد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری استان مرکزی ادامه داد: امام خمینی (ره) حضور در پای صندوق های اخذ رای را مثل نماز خواندن واجب و تکلیف دانستند و در این راستا همه مکلف هستند در این انتخابات نیز همچون عرصه های قبل، حضوری دشمن شکن داشته باشند.

اسکندری اظهار کرد: یکی از ارکان حفظ انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و رهبری دینی است و از ویژگی های مهم جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت ارزش های دینی است.

وی یادآورشد: حضور هوشمندانه مردم در عرصه های مختلف، یکی دیگر از رموز موفقیت های 33 ساله انقلاب است و این نظام الگویی برای جهانیان شده است.

قائم مقام ستاد انتخابات استان مرکزی اضافه کرد: با انقلاب اسلامی زنان به خودباوری رسیدند و هویت اسلامی به آنها بخشیده شد.

اسکندری ادامه داد: قبل از انقلاب اسلامی برای زنان امنیت اجتماعی و فرهنگی وجود نداشت و اکثر آنها به این دلیل، تحصیل را رها می کردند.