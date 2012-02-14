گلوله باران شدید روستای کرانه / سرکوب راهپیمایی مردم در السهله

به گزارش خبرگزاری مهر، درگیریهای شدیدی پس از حمله نیروهای رژیم بحرین به راهپیمایی مسالمت آمیز مردم در منطقه السهله آغاز شده است.



منابع بحرینی همچنین از محاصره شدید روستای کرانه از سوی نیروهای رژیم آل خلیفه و گلوله باران شدید آن خبر دادند، به گفته این منابع، نیروهای آل خلیفه به بازداشت گسترده مردم ادامه می دهند.



بر اساس گزارش العالم، نیروهای آل خلیفه و حامیان سعودی آنها با اقدامات سرکوبگرانه خود مانع حرکت مردم از منطقه السهله به سمت میدان لولوء می شوند.



با وجود اقدامات خشونت آمیز نیروهای رژیم آل خلیفه، حرکت مردم از مناطق مختلف به سمت میدان لولوء برای برگزاری تظاهرات گسترده علیه رژیم همچنان ادامه دارد.