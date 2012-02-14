به گزارش خبرگزاری مهر، درگیریهای شدیدی پس از حمله نیروهای رژیم بحرین به راهپیمایی مسالمت آمیز مردم در منطقه السهله آغاز شده است.
منابع بحرینی همچنین از محاصره شدید روستای کرانه از سوی نیروهای رژیم آل خلیفه و گلوله باران شدید آن خبر دادند، به گفته این منابع، نیروهای آل خلیفه به بازداشت گسترده مردم ادامه می دهند.
بر اساس گزارش العالم، نیروهای آل خلیفه و حامیان سعودی آنها با اقدامات سرکوبگرانه خود مانع حرکت مردم از منطقه السهله به سمت میدان لولوء می شوند.
با وجود اقدامات خشونت آمیز نیروهای رژیم آل خلیفه، حرکت مردم از مناطق مختلف به سمت میدان لولوء برای برگزاری تظاهرات گسترده علیه رژیم همچنان ادامه دارد.
اخبار سالگرد انقلاب بحرین -8/
گلوله باران شدید روستای کرانه / سرکوب راهپیمایی مردم در السهله
منابع خبری از اقدام وحشیانه نظامیان آل خلیفه و سعودی در گلوله باران روستای کرانه و همچنین سرکوب شدید راهپیمایی انقلابیون بحرینی در السهله خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، درگیریهای شدیدی پس از حمله نیروهای رژیم بحرین به راهپیمایی مسالمت آمیز مردم در منطقه السهله آغاز شده است.
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