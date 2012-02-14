انتخابات سبب تقویت همبستگی جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی عصر سه شنبه در همایش حضور حداکثری بانوان تاثیر گذار شهرستان گفت: نخستین استراتژی دشمن امنیتی کردن انتخابات و دومین استراتژی کاهش مشارکت مردمی است تا بدین وسیله به مردم القاء کند که نظام کار آمدی ندارد.

وی با اشاره به نقش بانوان شهرستان در جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: همه شما بانوان تاثیر گذار می توانید با جلب حداکثری مردم شرایطی را فراهم آورید که انتخابات اصلح و بهتری انجام شود.

احمدی برگزاری انتخابات در جامعه را علامت رشد یافتگی دانست و افزود: مشارکت مردم در انتخابات باعث می شود تا همه بیاموزیم که به عقل جمعی پایبند باشیم .



وی در ادامه انتخابات را یکی از نشانه های بارز مشارکت مردم در امور سیاسی دانست و گفت: انتخابات می تواند زمینه گردش نخبگان را فراهم کند و انتقال قدرت را در جامعه قانونمند کند و مشروعیت ببخشد.



احمدی همچنین اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آراء مردم است و به همین جهت حضور حداکثری مردم در انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.