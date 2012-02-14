اخوان المسلمین توانایی تشکیل دولت ائتلافی مصر را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمد بدیع" گفت : گروه اخوان المسلمین توانایی تشکیل دولت ائتلافی را دارد.

وی افزود: مردم صاحبان حق هستند و هیچ گروهی نمی تواند اراده خود را بر مردم تحمیل کند و با هرگونه قیمومیت بین المللی یا دخالت سیاسی در اراده خود مخالف هستند.

بدیع اظهار داشت : رئیس جمهوری آینده مصر باید به صورت توافقی انتخاب شود و هر فردی که انتخاب می شود باید در خدمت مردم باشد.

وی با اشاره به اینکه هنوز توافقی در اخوان المسلمین برای حمایت از فرد خاصی در انتخابات ریاست جمهوری به دست نیامده است افزود: در میان مصری ها شخصیتهای زیادی وجود دارند که می توانند شایسته این سمت باشند.

بدیع با اشاره به استقبال اندک مردمی از انتخابات مجلس شورای مصر گفت : نگرش مردم به این مجلس همانند سابق است ،اما با گسترش اختیارات این مجلس به طور حتم در انتخابات بعدی شاهد افزایش حضور خواهیم بود.

رهبر اخوان المسلمین مصر با اشاره به موضوع آمریکایی های بازداشت شده در این کشور خاطر نشان کرد: این اولین بار است که در تاریخ مصر آمریکایی ها محاکمه می شوند.