نگرانی اسپانسر پیراهن لیورپول از حرکت "سوارز"

به گزارش خبرگزاری مهر، "بانک چارترد استاندارد"، حامی مالی باشگاه لیورپول که قرارداد 81 میلیون پوندی و چهار ساله‌اش با این تیم پرسودترین قرارداد اسپانسر در فوتبال بریتانیاست نسبت به رفتار "لوئیز سوارز" در آغاز دیدار یکشنبه شب مقابل منچستریونایتد و دست ندادن با "پاتریس اورا" ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بانک در بیانیه‌ای به باشگاه لیورپول اعلام کرد: ما از اتفاقاتی که در مراسم قبل از دیدار مقابل منچستریونایتد رخ داده ناراحت هستیم و می‌خواهیم نگرانی خود را با مسئولان لیورپول مطرح کنیم.

سوارز که در جریان مراسم قبل از دیدار مقابل منچستریونایتد از دست دادن با پاتریس اورا خودداری کرده بود به دلیل رفتار خود عذرخواهی کرد. "کنی دالگلیش" نیز به دلیل مصاحبه‌اش بعد از این دیدار و دفاع یکطرفه از سوارز عذرخواهی کرد.

این در حالی است که اتحادیه فوتبال انگلیس اعلام کرد اتفاقات دیدار منچستریونایتد و لیورپول هیچ ربطی به مسائل انضباطی نداشته و برای دست ندادن سوارز با اورا هیچ حکمی صادر نخواهد کرد.