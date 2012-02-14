اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ از گردهمایی بانوان و اعضای هیئت های مذهبی خواهران شهر چلگرد کوهرنگ خبر داد.

حجت الاسلام علی نصیری هدف از برگزاری این برنامه را تبیین نقش زنان در نهضت مشروطیت وحرکت جمعی زنان در براندازی حکومت ظالم ستمشاهی عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش زنان در نهضت مشروطیت گفت: حرکت جمعی زنان انقلابی نقش مؤثری در براندازی حکومت شاهنشاهی داشت.

وی ادامه داد: با توجه به مشارکت زنان در ایجاد انقلاب اسلامی، هم اکنون نیز زنان در حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های امام خمینی (ره) و انقلاب نقش اساسی را ایفا می کنند.



گفتمان دینی با موضوع قرآن کریم در شهرستان کیار برگزار شد

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی کیاربا بیان اینکه گفتمان دینی با موضوع قرآن در دره بید شهرستان کیار برگزار شد، گفت: این گفتمان، پیرامون اهمیت قرآن، فضیلت خواندن قرآن با بیان حدیثی از امام علی (ع) برگزار شد.

طاهر خسرویان اظهارداشت: این گفتمان با شیوه های جدید تبلیغی وبا کارت های بازی مطالب به دانش آموزان تفهیم شد و دانش آموزان به خوبی استقبال می کردند.

همایش تجلیل از فعالان فرهنگ دینی شهرستان بروجن برگزار شد

همایش تجلیل از فعالان فرهنگ دینی شهرستان بروجن در سالن غدیر بروجن برگزار شد.

در این همایش از 35 فعال عرصه فرهنگ دینی با اهداء لوح تقدیر قدردانی شد.

اعتبارات 16 طرح تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت

کارشناس طرح و برنامه تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: اعتبارات ارتقاء شاخص‌های فرهنگی 16 طرح در سال 1390 اختصاص یافت.

محمود مقدم گفت: در سال 1390 در مجموع 16 طرح به استانداری ارائه شد.



وی برخی از این طرح‌ها را مسجد محوری، شبکه تبلیغ مدارس، حمایت و پشتیبانی نرم افزاری ازدانش آموزان علوم و معارف اسلامی، حمایت از مناسبت‌های ملی و مذهبی، تغذیه فکری، فرهنگی و نرم افزاری مبلغین و مبلغات، برگزاری کارگاه‌های تخصصی و همایش‌های آموزشی با موضوع فرق و مذاهب، حمایت از برنامه‌های فرهنگی جوانان و نوجوانان و نونهالان معرفی کرد.



مقدم افزود: در مرحله اول تخصیص اعتبارات 30 درصد مبلغ مصوب تخصیص داده شد و در مرحله دوم 20 اعتبارات تخصیص داده خواهد شد.

رفتارهای کاندیداها انتخابات مجلس نهم را رصد کنیم

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در مراسم قدردانی از فعالان عرصه فرهنگ دینی بروجن، تبلیغ برای حضور در صحنه انتخابات را مهم دانست و افزود: مهم تر از حضور در صحنه این است که به چه کسی رأی دهیم.

حجت الاسلام رحمت الله اروجی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تشخیص نامزد اصلح تحقیق شخص و رجوع به کسانی را که بین او و خدا حجت شرعی باشد دو راه تشخیص نامزد اصلح بیان کرد.

وی رابطه اشخاص با ولایت فقیه، عملکرد و رفتار انتخاباتی و سابقه درخشان ملاک و معیارهای انتخاب نامزدهای اصلح برشمرد و افزود: باید رفتار ها را رصد کنیم و پیروز حقیقی در انتخابات کسی است که رفتارش درست باشد.