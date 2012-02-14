حضور گسترده زنان در انتخابات معادلات استکبار را نقش بر آب می کند

اشرف جواهری ظهر سه شنبه در همایش انتخابات و زنان در اراک و در جمع زنان منتخب دستگاههای استان با بیان اینکه، حضور گسترده زنان در انتخابات معادلات سلطه جویانه استکبار و عاملان آن را نقش بر آب می کند، افزود: زنان نقش موثری در مقابله با استکبار جهانی دارند و در این راستا باید همه تلاش خود را به کار گیرند.

مدیر کل دفتر خانواده و بانوان استانداری مرکزی گفت: دشمنان از راه های گوناگون قصد ضربه زدن به ارزش های اسلامی و انقلابی این مرز و بوم را دارند و در این راستا زنان را بیشتر هدف قرار داده اند که این قشر باید بسیار هوشیار باشند.

وی افزود: این قشر باید در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز همچون سنوات گذشته، حضوری گسترده داشته باشند و بر عزت، سرافرازی و سربلندی ایران اسلامی اضافه کنند.

جواهری با تقدیر از حضوز گسترده بانوان استان در راهپیمایی 22 بهمن 90 گفت: اگر نبود شرکت گسترده زنان در حرکت های انقلاب اسلامی این انقلاب پیروز نمی شد و اکنون نیز حضور رنان در انتخابات به مثابه پیروزی است.

وی اظهار کرد: اقشار مختلف جامعه به ویژه زنان باید ملاک افراد اصلح را شناسایی و اصلح ترین افراد را انتخاب کنند تا شاهد یک مجلس پویا و توانمند باشیم.

وی افزود: زنان نیمی از جامعه هستند و این قشر باید علاوه بر شناخت ویژگی های نامزدهای اصلح، در راستای آگاهی بخشی به جامعه نیز تلاش و همت مضاعفی داشته باشند.