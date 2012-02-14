سرنگ های قاچاق وارد بازار نشد/1 کشته و 24 زخمی در حوادث رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی انتظامی استان کرمانشاه، از تعدادی از باربری های سطح شهر بازدید کردند.

در بازرسی از یکی از باربری های مذکور، تعداد 12 هزار و 600 عدد سرنگ به همراه 6 هزار عدد لواشک کشف وضبط شد.

این گزارش حاکی از آن است، در این رابطه 1 نفر متهم نیز دستگیر شده و به همراه اقلام کشف شده برای سیر مراحل قانونی به پلیس آگاهی انتقال داده شد.

1 کشته و 24 زخمی در حوادث رانندگی استان کرمانشاه

حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه ، طی 24 ساعت گذشته 1 کشته و 24 زخمی به جای گذاشت.

شب گذشته ، در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح در منطقه ای روستایی در محدوده استحفاظی پاسگاه "کوزران" کرمانشاه ، بلافاصله ماموران پاسگاه جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران در محل مشاهده شد ، یک دستگاه سواری پراید با یک دستگاه موتور سیکلت برخورد کرده است و در اثر این حادثه راننده خودرو و راکب موتور سیکلت مجروح شده اند .

مصدومان حادثه توسط تیم فوریتهای پزشکی به مراکز درمانی اعزام شدند اما پیگیری های بعدی ماموران حکایت از آن داشت، راکب موتور سیکلت به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرده است .

طی 24 ساعت گذشته و در سایر حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه ، 23 نفر دیگر نیز زخمی شده و روانه بیمارستان شدند .

