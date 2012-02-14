آغاز عملیات اجرایی احداث دروازه و پردیس قرآنی در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، علی علامه زاده بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در جمع خبرنگارن با ارائه گزارشی از مقدمات برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی در استان هرمزگان، اظهار داشت: برای برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم 11 کمیته مختلف تشکیل شد و کار به گونه ای مناسب پیش رفت که حاصل آن آغاز مسابقات بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده است.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام شده، حدود 10 هزار نفر به صورت مستقیم در در قالب کاروان های قرانی از شهرستان ها و مناطق مختلف استان در دو سالن شرکت برق و شرکت گاز در بندرعباس حضور خواهند یافت که با شروع مسابقات از بعد از ظهر امروز نخستین کاروان در مکان های یاد شده حاضر می شوند.

علامه زاده اضافه کرد: در سایر نقاط استان نیز بیش از 80 محفل قرآنی و 136 کلاس آموزش قرآن در با حضور قاریان و مدرسین تشکیل خواهد شد.

مشاور عالی استاندار هرمزگان بیان داشت: حدود 250 هزار نفر از مردم هرمزگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این رویداد بزرگ قرآنی مشارکت خواهند داشت.

وی عنوان کرد: آغاز عملیات اجرایی دروازه قرآن در محل ورودی شهر بندرعباس و همچنین آغاز احداث پردیس قرآنی بندرعباس از جمله برنامه های جانبی این مسابقات است.