دومین دوره مسابقات اسنوکر بانوان در آبادان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابتها 18 بانوی ورزشکار در هشت تیم از آبادان، تهران، فارس، هرمزگان، لرستان، مازندران، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد در مدت سه روز رقابت می کنند.

در نخستین روز این بازیها طاهره اسلامی از آبادان 2 - 0 هتاو پریش گلی از تهران را شکست داد، رویا قراچه از کهگیلویه و بویراحمد با همین نتیجه مغلوب ماندانا فرهادی از فارس شد و هدی ضیاغم از خوزستان نیز 2 بر صفر هتاو پریش گلی از تهران را از پیش رو برداشت.



دومین دوره رقابتهای بیلیارد قهرمانی بانوان کشور تا پنج شنبه بیست و هفتم بهمن در شهرستان آبادان ادامه دارد.



