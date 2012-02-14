۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

دومین دوره مسابقات اسنوکر بانوان در آبادان آغاز شد

آبادان - خبرگزاری مهر: دومین دوره رقابت های بیلیارد قهرمانی بانوان کشور در رشته اسنوکر صبح امروز سه شنبه در شهرستان آبادان آغاز شد .

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابتها 18 بانوی ورزشکار در هشت تیم از آبادان، تهران، فارس، هرمزگان، لرستان، مازندران، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد در مدت سه روز رقابت می کنند.

در نخستین روز این بازیها طاهره اسلامی از آبادان  2 - 0 هتاو پریش گلی از تهران را شکست داد، رویا قراچه از کهگیلویه و بویراحمد با همین نتیجه مغلوب ماندانا فرهادی از فارس شد و هدی ضیاغم از خوزستان نیز 2 بر صفر هتاو پریش گلی از تهران را از پیش رو برداشت.

دومین دوره رقابتهای بیلیارد قهرمانی بانوان کشور تا پنج شنبه بیست و هفتم بهمن در شهرستان آبادان ادامه دارد.

 
