خسارت 343 میلیارد تومانی سرمازدگی به کشاورزی خوزستان

محمد قاسمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیشترین خسارت به مزارع نیشکر، گندم آبی، جو آبی، سبزی و صیفی، سیب زمینی و حبوبات وارد شده است.

وی افزود: میزان خسارت وارده به این محصولات را بین 10 تا 45 درصد اعلام کرد و گفت: در این سرما زدگی به 442 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خسارت وارد شده است.

قاسمی نژاد تصریح کرد: در سرمازدگی اخیر بیشترین خسارت به کشاورزان شهرستانهای شوشتر، دزفول، اندیمشک، رامهرمز، اهواز و بهبهان وارد شده است.



مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان عنوان کرد: سالانه بیش از یک میلیون و 200 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان خوزستان به زیر کشت محصولات کشاورزی می رود که از این میزان سطح زیر کشت بیش از یک میلیون و 500 هزار تن انواع محصولات زراعی تولید می شود و با این میزان تولید استان مقام نخست را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.