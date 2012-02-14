ظرفیتهای توسعه گیاهان دارویی در مازندران مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر سه شنبه در جلسه ستاد گیاهان دارویی استان حفاظت و نظارت دقیق و مستمر بر گونه‌های نادر گیاهان دارویی در استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: کشت گیاهان دارویی و توسعه آن یک ظرفیت مناسب برای تامین شغل فارغ التحصیلان رشته کشاورزی در مازندران است.

وی افزود: طرحهای بخش کشاورزی که توجیه اقتصادی داشته باشند مورد استقبال مدیران استان واقع می شود و بانکها در حمایت از این گونه طرحها توجیه هستند.

طاهایی، بر ضرورت و اهمیت کشت گیاهان دارویی در استان اشاره کرد و گفت: نیاز سنجی علمی و پزشکی و تجاری سازی گیاهان دارویی باید با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ، جهاد دانشگاهی و صنایع وابسته به بخش کشاورزی برنامه ریزی شود.

استاندار مازندران با اعلام اینکه رئیس جمهوری با تشکیل شورای توسعه کشاورزی کشور توجه ویژه ای به این بخش کرده است، خاطرنشان ساخت: مازندران باید از این نگاه خاص بیشترین بهره را ببرد.

وی، بر ضرورت بهره گیری بیشتر از ظرفیتهای طبیعی و بومی استان تاکید نمود و یادآور شد: امروز باید با نگاه علمی برخی غفلت های بخش کشاورزی را به فرصت تبدیل کرد.

استاندار مازندران، بر شناسایی پتانسیلهای موجود در حوزه کاشت و توسعه گونه های بومی در برخی مناطق مازندران تاکید کرد.